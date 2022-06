McLaren a mis fin à la production de la P1 en décembre 2015. Et pourtant nous voici, près de sept ans plus tard, avec des nouvelles d'une nouvelle version ! Certes, elle ne vient pas directement de Woking, mais plutôt de Lanzante. Cependant, pour créer la P1 Spider, la société d'ingénierie britannique a travaillé avec Paul Howse.

Si son nom ne vous dit rien, sachez qu'il a participé directement à la conception de celle qui constituait, avec la Ferrari LaFerrari et la Porsche 918 Spyder, ce que appelait la "Sainte Trinité".

La version à toit ouvert ne représente pas une extension de la production de la P1 puisque le Spider est essentiellement une transformation basée sur une voiture existante. Seuls cinq exemplaires seront transformés, avec des contreforts en fibre de carbone incorporant des prises d'air nouvellement développées. Celles-ci étaient nécessaires puisque l'hypercar originale avait une écope de toit, ce qui n'est évidemment plus le cas.

Les panneaux de toit en verre ont également disparu, mais Lanzante a conçu une capote de toit amovible au cas où le propriétaire du P1 Spider souhaiterait toujours conduire la voiture lorsqu'il pleut. Les ailes avant, les portes et le capot moteur ont tous été légèrement modifiés pour conserver autant que possible les lignes fluides de l'original. Ces contreforts aéro-optimisés dont nous avons parlé alimentent directement en air la paire de turbocompresseurs. La section inférieure du châssis a été modifiée pour préserver la rigidité structurelle de la voiture standard.

Lanzante a également mis à jour l'intérieur en retapissant les sièges avec un cuir différent. Il y a aussi ce qu'on appelle la SuperFabric, qui est plus résistant aux intempéries et aux UV maintenant que l'habitacle est exposé aux éléments. Des accents en fibre de carbone avec une finition satinée et des interrupteurs noirs brillants complètent les modifications.

Présentée le premier jour du Festival de la vitesse de Goodwood 2022, la McLaren P1 Spider conserve la puissante configuration hybride de la voiture originale. Il développe une puissance de 916 chevaux et un couple de 900 Nm. Les performances n'ont pas été divulguées, mais nous vous rappelons que le coupé passait de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes, de 0 à 200 km/h en 6,8 secondes, et atteignait 350 km/h.

Lanzante affirme qu'elle livrera la première P1 Spider avant la fin de l'année.