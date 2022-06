Les Rolls-Royce modifiées sont rares, et à juste titre. L'une des raisons est que Rolls-Royce offre déjà des options sur mesure à ses clients pour rendre leur véhicule unique. Une autre raison, et certainement la plus convaincante, est que le constructeur britannique de voitures de luxe peut vous interdire d'acheter une autre Rolls-Royce si vous modifiez ses véhicules.

Mais cela n'a pas empêché le propriétaire d'une Rolls-Royce Phantom de 2004 de la transformer en une véritable bête - une conversion 6x6, modifiée pour donner l'impression d'être prête pour une suite de Mad Max. Bien que nous ayons déjà vu un certain nombre de conversions 6x6, comme la Ford Bronco 6x6 Apocalypse Dark Horse, cette Phantom 6x6 est la plus folle que nous ayons vue jusqu'à présent.

La conversion a été réalisée par Danton Arts Kustoms. Afin d'allonger la Phantom, l'entreprise française a dû découper la voiture à partir de la porte arrière, utiliser la carrosserie d'une BMW Série 7 de 2005 comme extension, et utiliser également l'essieu arrière de la Série 7 pour la paire de roues supplémentaires.

Le résultat, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en haut de cette page, est un monstre tout-terrain, doté d'ailes allongées en aluminium, de feux jaunes (et d'une barre lumineuse), et d'un ensemble de roues de 24 pouces. C'est quelque chose que nous n'aurions jamais attendu d'une Rolls-Royce. Le monde est-il devenu fou ? Nous le pensons.

À l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de modifications, à part la sellerie rechampie et les quelques morceaux de cuir de crocodile et de serpent dans l'habitacle avant. La voiture a même ses portes suicides d'origine, ainsi que le parapluie Rolls-Royce habituel rangé dans les panneaux de porte. L'histoire est la même sous le capot où se trouve le moteur V12 6,7 litres de 453 chevaux. Il n'a pas été modifié non plus, à l'exception de l'ajout d'un élément quelque peu bling-bling.