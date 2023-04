C’est le début de la fin pour le vénérable W12 de Bentley, actée avant 2030 lorsque les V6 et V8 seront également abandonnés. Oui, la marque britannique deviendra purement électrique dans sept ans, donnant le coup d'envoi avec un premier véhicule qui devrait sortir en 2026. Dans une longue interview avec le magazine britannique Autocar, le PDG Adrian Hallmark a partagé quelques détails préliminaires sur le prochain modèle zéro émissions.

Surplus de puissance mais dans le silence

Deux spécifications de batterie sont prévues, et les modèles sportifs badgés Speed bénéficieront de ce que le grand patron appelle "le W12 à batteries". Il a poursuivi en mentionnant que les moteurs électriques fourniront entre 50 et 100% de puissance en plus que les moteurs actuels à combustion interne.

Sous le capot, l'unité bi-turbo de 6,0 litres produira 740 ch et 1 000 Nm de couple. Dans une interview avec Automotive News Europe l'année dernière, Hallmark n'a pas exclu la possibilité de lancer un véhicule électrique de 1 400 ch effaçant le 0 à 100 en seulement 1,5 seconde.

En ce qui concerne l'autonomie, le grand patron de Bentley a promis que les véhicules électriques pourront parcourir de 563 à 724 kilomètres en une seule charge. Une fois que vous êtes à court de jus, il vous faudra moins de 20 minutes pour recharger la batterie de 10 à 80 %. Hallmark affirme que ces futurs véhicules électriques auront à peu près la même autonomie que les modèles gourmands en essence en vente aujourd’hui.

Toujours l’âme d’une Bentley ?

Le PDG a mentionné que les Bentley resteront des Bentley en termes de taille, ce qui signifie qu'elles seront des voitures imposantes : "Notre travail consiste à construire des Bentley, pas de simples véhicules à batteries avec des badges Bentley attachés." Il a ajouté que certains compromis seront faits dans l'intérêt d'une meilleure aérodynamique pour améliorer l'efficacité.

Au cours de la même interview, Hallmark a également évoqué les e-carburants. Bien qu'il pense qu'ils soient "vraiment excitants" et que la technologie a mûri, la capacité de production nécessaire pour remplacer entièrement les combustibles fossiles est encore loin. Porsche, également membre du groupe Volkswagen, a commencé la production de carburant synthétique fin 2022 dans son usine au Chili.

La marque principale de VW, par la voix de son PDG, Thomas Schäfer, a déclaré plus tôt cette semaine que les discussions sur l'e-carburant sont un "bruit inutile", qualifiant les moteurs à combustion interne d’ancienne technologie.