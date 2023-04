Nos espions postés au Nord de l'Europe ont capturé un prototype très intéressant. Un convoi Bentley a été surpris avec très peu de camouflage, et parmi la flotte se trouvait un mulet Flying Spur noir.

D'après nos espions, à chaque fois que le convoi se garait, les conducteurs se précipitaient pour couvrir la voiture, ce qui est suspect. En fait, ce n'est pas pour rien que la voiture a été testée sur route publique et dans des conditions hivernales. Selon certaines rumeurs, Bentley travaillerait sur une version V8 hybride rechargeable de sa berline, et il est fort probable que nous ayons ici un premier aperçu de ce véhicule.

Comme vous pouvez le constater, la face avant est différente de celle de la Flying Spur au V6 hybride rechargeable et les sorties d'échappement sont également différentes. Surtout, nos photographes nous ont dit que le moteur et le son d'échappement de ce prototype étaient plus bruyants, ce qui renforce davantage la théorie du huit-cylindres sous le capot.

Galerie: Photos espion de la Bentley Flying Spur PHEV

17 Photos

La rumeur veut que Bentley reçoive une version du V8 électrifié de Porsche avec une prise qui est actuellement disponible dans la berline Panamera Turbo S E-Hybrid. Il associe un moteur biturbo de 4,0 litres à un moteur électrique pour une puissance maximale de 690 ch et un couple de 870 Nm. Si des chiffres similaires sont également disponibles dans la Flying Spur, elle serait alors plus puissante que sa version W12.

En ce qui concerne le moteur 12 cylindres, il n'est actuellement disponible que sur la Flying Spur Speed, car le constructeur l'a abandonné pour le modèle de base. Ce moteur développe une puissance de 626 ch et un couple de 900 Nm et permet à la grande et lourde berline de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes. La vitesse maximale est d'environ 333 km/h.

Nous ne nous attendons pas à ce que le nouveau modèle hybride rechargeable batte ces chiffres, mais il offrira des performances similaires avec la possibilité d'une conduite sans émissions et une efficience globale plus élevée.