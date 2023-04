Ce n'est un secret pour personne que Lamborghini travaille, depuis quelque temps déjà, sur sa première voiture 100% électrique. Lors de l'événement de présentation de la nouvelle Revuelto, nos confrères américains de Motor1.com ont échangé quelques mots avec le PDG de la société basée à Bologne, Stephan Wilnkelmann.

La première voiture de sport zéro émission de la marque devrait arriver en 2028 et le dirigeant a confirmé qu'elle n'aurait pas la forme d'un SUV ou d'un crossover, comme on pourrait s'y attendre selon le marché actuel, mais serait plus proche d'un grand tourer 2+2.

La concurrence est prévenue

Voici ce que le dirigeant a déclaré lors de l'événement de présentation de la nouvelle voiture de sport hybride Revuelto :

"Il aura un nouveau style de carrosserie, car ce qui manque à la gamme aujourd'hui, c'est un GT 2+2, et je pense que ce serait un bon complément aux deux super voitures de sport et au SUV."

Il s'agit d'une indiscrétion également rapportée dans un e-mail de la marque elle-même, qui a confirmé que la voiture n'aurait pas la capacité de l'Urus à voyager sur des chemins de terre, réfutant définitivement les rumeurs selon lesquelles il s'agirait d'un nouveau crossover.

Dans le viseur de la nouvelle voiture, en effet, il y aurait la prochaine première Porsche 911 électrique de l'histoire, la future Bentley Continental GT zéro émission et, bien qu'à moindre coût, l'imminente Maserati GranTurismo Folgore à trois moteurs.

Lors du même événement, le magazine américain Motor Authority a échangé quelques mots avec Federico Foschini, le directeur marketing et commercial de l'entreprise, qui a déclaré que la voiture électrique serait l'une des premières de sa catégorie à avoir deux places arrières pour accueillir deux vrais adultes, par opposition aux concurrents directs actuels qui ne peuvent accueillir que des enfants ou des personnes de petite taille.

Formes inconnues

À ses débuts, la première GT électrique de la marque au Taureau rejoindra une gamme de modèles déjà électrifiée, composée non seulement de la nouvelle Revuelto, que nous avons connue ces dernières semaines, mais aussi du premier Urus hybride rechargeable, arrivant avec la génération suivante, et de l'héritière de l'Huracan.

Les informations concernant la conception et les formes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, n'ont pas encore été officiellement publiées par Lamborghini. Il est cependant possible de faire l'hypothèse qu'en termes de design, la première Lambo zéro émission s'inspirera, au moins en partie, de la nouvelle Revuelto, donc caractérisée par les mêmes formes en Y pour les phares et la carrosserie.