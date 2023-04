L'électrification a définitivement contaminée la Motor Valley. Pour l'instant, Maranello et Sant'Agata Bolognese sont les berceaux respectifs de la Ferrari SF90 Stradale et de la Lamborghini Revuelto, des supercars qui flanquent les moteurs à combustion classiques d'unités électriques pour une puissance sans précédent.

Le style

Au premier coup d'œil, il est clair qu'il s'agit respectivement d'une Ferrari et d'une Lamborghini. Toutes deux conservent en effet le style typique de leurs marques : d'une part des lignes plus sinueuses et polies pour la SF90 Stradale, filles du design signé par Flavio Manzoni, d'autre part le jeu classique des arêtes vives. Un véritable hommage aux Lambo du passé, créé par Mitja Borkert, responsable du centre de style de Sant'Agata.

Ferrari SF90 Stradale vista di lato Lamborghini Revuelto vista di lato

Différentes par leur forme mais aussi par leurs dimensions: la Ferrari SF90 Stradale mesure 4,71 mètres de long tandis que la Lamborghini Revuelto en mesure 4,94, pour un poids de 1 570 kg pour la première et de 1 772 kg pour la seconde. Leur point commun est l'absence d'appendices aérodynamiques ostensibles qui, qui sait, pourraient apparaître dans de futures versions.

Modèle Longueur (mètres) Largeur (mètres) Hauteur (mètres) Empattement (mètres) Poids (kg) Ferrari SF90 Stradale 4,71 1,97 1,18 2,65 1.570 Lamborghini Revuelto 4,94 2 1,16 2,77 1.772

L'intérieur

Je sais, je sais, ce qui compte dans ce genre d'hypercars, c'est la mécanique et le moteur (les moteurs dans ce cas), mais l'œil a aussi son rôle à jouer, et pas seulement lorsqu'il s'agit de l'extérieur.

La Ferrari SF90 a une présentation plus minimaliste, avec un écran de 16 pouces placé devant le conducteur, contenant l'instrumentation et le système d'infodivertissement, et un écran beaucoup plus petit pour le passager, affichant des informations telles que les données de conduite.

Ferrari SF90 Stradale, l'intérieur

L'intérieur de la Lamborghini Revuelto, en revanche, représente une évolution naturelle de ce qui a été vue sur l'Aventador, avec des références aux lignes tendues de la carrosserie. L'écran central d'info-divertissement est désormais disposé verticalement. Devant le passager, se trouve un écran mince affichant notamment des informations sur les performances comme chez Ferrari.

Lamborghini Revuelto, l'intérieur

Moteurs et performances

Nous arrivons à l'essentiel : les moteurs de la Ferrari SF90 Stradale et de la Lamborghini Revuelto. Bien qu'il faille maintenant parler d'unités de puissance ou de groupes motopropulseurs. Car, comme vous le savez, il ne s'agit plus seulement de moteurs thermiques. Il s'agit en fait d'hypercars hybrides, dans lesquelles un moteur thermique est associé des moteurs électriques. Elles peuvent donc se déplacer silencieusement pendant quelques kilomètres, mais surtout, elles offrent des performances qui n'ont jamais été aussi violentes.

La Ferrari SF90 Stradale s'appuie sur le V8 biturbo de 4 litres, qui fournit déjà des chiffres record : 780 ch et 800 Nm de couple à 6 000 tr/min. Il est flanqué de trois moteurs électriques : deux sur l'essieu avant et un sur l'essieu intermédiaire entre le V8 et la boîte de vitesses à double embrayage.

Ferrari SF90 Stradale, vue arrière

L'ensemble développe environ 1 000 ch, avec la possibilité de rouler en mode 100 % électrique sur 25 km grâce à la batterie lithium-ion de 8 kWh, montée en position centrale pour garantir une répartition optimale du poids.

Les chiffres officiels indiquent une vitesse maximale de 340 km/h et un 0 à 100 km/h en 2,5 sec.

Lamborghini Revuelto, vue arrière

La Lamborghini Revuelto est très similaire, mais à son cœur se trouve le mythique V12 atmosphérique, toujours partie intégrante de l'ADN de l'entreprise, avec 825 ch. Pour la première fois, cependant, le 6.5 L n'est pas seul : il y a en fait trois moteurs électriques qui, comme sur la Ferrari, sont disposés deux sur chaque roue avant et un, à flux radial, couplé à la boîte de vitesses automatique à double embrayage. Ils sont alimentés par une batterie de 3,8 kWh, dont les cellules sont placées dans le tunnel central, pour une autonomie de 10 km en mode électrique.

En additionnant tout ce que les quatre moteurs sont capables de faire, on obtient 1 015 ch, avec la possibilité de choisir la puissance dont on dispose grâce aux différents modes de conduite. Lorsque le potentiel de la motorisation est pleinement exploité, la voiture peut atteindre des vitesses supérieures à 350 km/h et passer de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes.

Modèle Ferrari SF90 Stradale Lamborghini Revuleto Moteur thermique V8 4.0 biturbo V12 6.5 atmosphérique Moteurs électriques 3 3 Puissance totale 1.000 1.015 Boîte de vitesses Double embrayage automatique 8 rapports Double embrayage automatique à 8 rapports Batterie 8 kWh 3,5 kWh Autonomie électrique 25 km 10 km 0-100 km/h 2,5" 2,5" 0-200 km/h 6,7" n.c Vitesse maximale 340 km/h Plus de 350 km/h

Prix

Ferrari SF90 Stradale, vista dall'alto Lamborghini Revuelto, vista dall'alto

La Ferrari SF90 Stradale est proposée à partir de 430 000 euros. Mais nous savons ce qui se passe quand on veut mettre une telle voiture dans son garage : on passe par le département de personnalisation, appelé Tailor Made, et on se fait plaisir en choisissant des matériaux et des couleurs sur mesure. Et oui, la facture finale augmente considérablement.

Il en va de même lorsque vous vous adressez aux hommes de Lamborghini Ad Personam, qui se consacrent à satisfaire les désirs de personnalisation des clients, pour donner à leur Revuelto une touche de style supplémentaire. Elle est proposée à partir de 500 000 euros.