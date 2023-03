La Tesla Model X Plaid est tout simplement époustouflante. Le crossover électrique peut accueillir six personnes à bord et pourtant, il produit plus de 1000 chevaux, ce qui lui permet de surpasser même le SUV à moteur à combustion le plus puissant de la planète. Mais peut-il rivaliser avec une hypercar hybride et une bonne vieille supercar à moteur V12 en ligne droite ?

Carwow a voulu répondre à cette question et a tenté de le faire dans cette dernière course de dragster entre la Tesla Model X, la Ferrari SF90 Stradale et la Lamborghini Aventador SVJ. À noter que la chaîne YouTube avait déjà opposé la Model X à une Aventador il y a quatre ans, mais il s'agissait alors de variantes moins puissantes des deux modèles.

Mais tout d'abord, comparons les chiffres. La Tesla Model X Plaid, un SUV familial, est équipée de deux moteurs électriques qui génèrent une puissance impressionnante de 1 020 ch et un couple de 1 020 Nm. Cependant, avec un poids de 2 539 kg, c'est la voiture la plus lourde de cette gamme, ce qui pourrait contrebalancer sa puissance.

La Ferrari SF90 est propulsée par un moteur V8 biturbo de 4,0 litres et trois moteurs électriques, qui développent jusqu'à 986 ch et 800 Nmde couple combinés. Elle est également légère, puisqu'elle ne pèse que 1 570 kg.

Enfin, la Lamborghini Aventador SVJ, une supercar qui se trouve être la voiture la plus légère de cette gamme, avec un poids de 1 525 kg. Son moteur V12 de 6,5 litres à aspiration normale ne produit peut-être pas autant de puissance que la Tesla Model X Plaid ou SF90, mais il est tout de même impressionnant avec 770 ch 720 Nm de couple.

Avec ces chiffres révélés, nous savons que le match sera serré entre la Ferrari et la Tesla, et qu'il pourrait se résumer à la question de savoir qui a effectué le meilleur lancement. L'Aventador est peut-être la plus légère, mais nous ne sommes pas sûrs qu'elle ait la puissance nécessaire pour rivaliser avec les deux voitures qui développent une puissance à quatre chiffres.

La vidéo ci-dessus devrait vous montrer les résultats, mais attention : il s'agit d'une photo finish.