Ford a annoncé devoir mettre en place un plan de suppression de 1100 emplois, sur le site de son usine de Valence, en Espagne.

La réorganisation des activités de Ford à travers l’Europe ne se fait pas sans douleur pour l’Espagne : ce sont près de 1100 postes qui sont amenés à être supprimés chez le constructeur automobile américain dans le cadre d’un plan social, a annoncé en fin de semaine dernière la marque à l’ovale bleu.

"Environ 1.100 emplois sont concernés", a ainsi conformé le service communication de la société, mettant essentiellement cette nouvelle sur le compte de l’arrêt de la production du Ford S-Max et du Ford Galaxy sur le site de Valence au début du deuxième trimestre 2023.

Ford promet de "travailler de manière constructive avec les syndicats pour réduire l'impact sur les employés, leurs familles et la communauté locale", a précisé la marque, qui ne dispose actuellement pas de plan de production d’envergure pour le site en remplacement de ces modèles.

L’Espagne mise fortement sur le secteur de l’automobile, et des nouvelles énergies en particulier. Des aides conséquentes sont allouées aux industriels faisant le choix de s’implanter en Espagne pour leur production, le gouvernement étant conscient du bassin d’emplois que cela représente. Dans une interview donnée sur la radio Cadena Ser en réaction à cette nouvelle, la ministre espagnole de l’industrie, Reyes Maroto, a rappelé que "les aides publiques que le gouvernement est en train d'allouer pour mener toute la transition vers la mobilité électrique sont conditionnées au maintien de l'emploi".

Les grandes lignes monopolisent leur attention sur les 1100 postes de production espagnols, mais ce sont en tout près de 5000 emplois qui disparaissent de chez Ford dans le cadre de son plan général de réorganisation en Europe. En effet, 3800 postes avaient déjà été annoncés comme étant en voie de suppression dans des annonces récentes, avec les 2300 emplois concernés en Allemagne et près de 1300 en Grande-Bretagne. Pour le groupe, il s’agit d’économiser près de 10% de la masse salariale actuelle, pour un montant supérieur à 150 millions d’euro par an. Les secteurs les plus touchés par ces décisions ne sont pas du côté de la production en Allemagne et au Royaume-Uni, où les efforts se concentrent plus sur les départements de Recherche et Développement.

Il est probable que Ford crée de nouveau des emplois en Europe dans d’autres pays, dans le cadre de sa refonte générale. Une "structure de coûts plus compétitive" est nécessaire sur le continent, estime le groupe. Les ventes de Ford ont représenté 4,6% des ventes de véhicules neufs en 2022, rappelle l’AFP.