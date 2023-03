Le Grand Prix de France historique ne s’est installé dans la liste des évènements à suivre des passionnés d’automobile et de sports mécaniques français que depuis 2017, lorsque la première édition avait accueilli près de 20000 spectateurs.

Depuis, cette agréable sortie familiale qui se tient sur le circuit Paul Ricard représente déjà un incontournable des amateurs de bruit, odeurs et vibrations que peuvent offrir la piste et la mécanique d’antan.

La cinquième édition du Grand Prix de France historique se tiendra les 7, 8 et 9 avril sur le tracé Paul Ricard, en Provence, où se tenait il y a encore peu le Grand Prix de France de Formule 1. Il s’agira de la troisième fois que le tracé hi-tech accueillera le GP Historique, désormais placé au calendrier pour la période de Pâques. L’occasion, pour beaucoup, de faire leur première sortie ""sport auto" de l’année !

Le GP de France historique promet une constellation de Formule 1 emblématiques en piste, des années 1970 aux années 2000. On y verra aussi des Formule 2, refuge dans le passé des pilotes de Formule 1 lorsqu’ils ne roulaient pas en F1 certains week-ends, ainsi que des Formule Ford.

De superbes voitures, des pilotes emblématiques

Vainqueur de l’éditions 1982 sur ce même circuit Paul Ricard, René Arnoux sera au rendez-vous pour partager passion et souvenirs avec le public, tout comme Jean Alesi, Henri Pescarolo, Jean-Pierre Jarier, Yannick Dalmas… Et la liste est loin d’être close.

Le GP de France historique proposera aussi une course d’endurance de 6 heures réservée aux GT, Tourisme et Sport Prototypes : de quoi se régaler en dehors de l’univers de la monoplace et juger de la beauté, la variété et la qualité des différentes technologies alignées en simultané en piste aux mains de pilotes passionnés et expérimentés. Les modèles présents en piste pour le week-end d’avril couvriront une large frise chronologique de 1947 à 1990. L’occasion de découvrir ou retomber amoureux des sports mécaniques "à l’ancienne"!

Comme l’on peut l’imaginer, l’ambiance est au rendez-vous, avec également des passionnés dans les tribunes et en capacité de s’approcher des véhicules et des pilotes. De nombreuses animations et expositions sont également prévues pour que la fête soit la meilleure possible.