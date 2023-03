Le championnat du monde de Formule 1 lui débuté le week-end dernier, à Bahreïn. Pour se mettre dans l'ambiance, beaucoup de gens regardent la très populaire "Drive to Survive" sur Netflix avant le lancement de la nouvelle saison.

L'émission sur les coulisses de la F1 a lancé sa cinquième série la semaine dernière et est entrée directement dans le Top 10 du diffuseur. Une chose frappe certains spectateurs, cependant : le manque de représentation féminine dans la série.

L’étude réalisée par Females in Motorsport (FIM), un groupe de bénévoles qui plaide en faveur de la participation des femmes, calcule que les femmes n'ont parlé que pendant six minutes et sept secondes sur l’intégralité de la cinquième saison, sur une durée totale de plus de six heures et demie. Une grande partie de cette prise de parole est celle de…Geri Halliwell, la compagne de Christian Horner (directeur de l'équipe Red Bull), connue pour être l’une membres de l’ancien groupe musical Spice Girls.

Une sous-représentation chronique

Sur l'ensemble des cinq saisons de Drive to Survive, les femmes ont parlé pendant moins d'une heure sur les 32 heures d'épisodes. L'étude a également révélé que seules six femmes sont nommées à l'écran au cours de la saison. Il s'agit de la journaliste de la BBC Jennie Gow, qui intervient dans quatre épisodes, de Gertraud Steiner, l’épouse de Guenther Steiner, directeur de l'équipe Haas, ou encore de Corinna Schumacher, épouse de la légende de la discipline.

Les femmes apparaissent surtout à l'arrière-plan, en tant que fans, ou sont vues en train de fournir de la nourriture ou de maquiller les pilotes.

L’ancienne pilote de course et gestionnaire d’équipe Susie Wolff, fraîchement désignée responsable de la F1 Academy, affirme que les femmes en F1 doivent être visibles pour encourager l'intérêt pour ce sport. La F1 Academy est une toute nouvelle discipline mise en place en support des Grands Prix de Formule 1, qui regroupera un plateau de pilotes exclusivement féminines.

Susie Wolff s'est entretenue avec BBC Sport et a déclaré qu'elle était consciente du manque de femmes dans Drive to Survive. "J'ai vu une citation terrifiante : si vous regardez Drive to Survive, je crois que 1,8 % du temps d'écran est consacré à une femme. Comment une jeune fille de huit ans, qui aime peut-être la F1, peut-elle s'imaginer dans le paddock si elle ne peut même pas voir de participation ou de femmes travaillant dans le paddock ? L'académie de course féminine ouvrira la porte à la F1", assure-t-elle. "Nous pouvons rapidement créer un changement auquel elles croient. Elles peuvent penser qu'il y a peut-être une chance pour moi".