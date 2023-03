Après une année 2022 record où elle a vendu 13 221 voitures, Ferrari a l'intention de dévoiler quatre nouveaux modèles ou mis à jour cette année. Nous sommes presque certains que l'un d'entre eux sera un dérivé épicé de la SF90 Stradale. Repéré sur son propre terrain à Maranello, ce véhicule d'essai arbore un grand aileron arrière.

Il semble également avoir des aération sur le capot tandis que le bon vieux ruban adhésif sur le profil latéral cache probablement des mises à jour aérodynamiques supplémentaires. La vidéo comprend également des images d'une SF90 Stradale ordinaire appartenant à Tim Burton. Non, pas le cinéaste, mais le vétéran YouTuber connu sous le nom de Shmee150. C'est une bonne occasion de visualiser certaines des différences entre le modèle standard et la "Versione Speciale" (nom non confirmé).

photos espion Ferrari SF90 Versione Speciale - Octobre 2022

12 Photos

L'aile est sans conteste le plus grand changement, un grand élément aérodynamique que nous avons également vu dans une configuration différente sur un prototype de la remplaçante de la LaFerrari. Attendez-vous à ce que la SF90 épicée reçoive des améliorations du groupe motopropulseur qui permettront probablement à la configuration hybride rechargeable de délivrer une puissance à quatre chiffres. La Stradale "ordinaire" développe déjà 986 ch grâce à un V8 biturbo de 4,0 litres associé à un trois moteurs électriques.

Que pourrions-nous voir d'autre cette année chez Ferrari, à part une SF90 plus performante ? Nous parions sur un cabriolet Roma et le remplacement de la 812 Superfast. Pour ce qui est de la quatrième voiture, votre avis est aussi bon que le nôtre, mais peut-être une nouvelle voiture de la gamme Iconia pour succéder aux Monza SP1/SP2 et à la Daytona SP3. L'hypercar devrait sortir en 2024, il faudra donc attendre encore un peu.

Quant au premier véhicule électrique, il est prévu pour 2025. En parlant d'électrification, seuls 40 % des modèles Ferrari seront équipés d'un moteur à essence d'ici 2026 et seulement 20 % d'ici la fin de la décennie. En attendant, le SUV Purosangue sera équipé d'un système hybride rechargeable dans les années à venir, tandis que le successeur de la LaFerrari sera certainement électrifié dans une certaine mesure.