La première vidéo espion de la nouvelle hypercar Ferrari a fait beaucoup de bruit. Dans tous les sens du terme. La nouvelle voiture rouge de Maranello, héritière de la LaFerrari, a commencé les essais sur route avec une carrosserie entièrement camouflée qui a attiré l'attention de nombreux passionnés.

Son nom n'a pas encore été officialisé, mais ce modèle pourrait déjà avoir une place importante dans l'histoire de la marque, car elle devrait être la dernière hypercar dotée d'un moteur thermique.

Très rapide même à l'arrêt

Sur la base de la vidéo de ces derniers jours et impatients de découvrir la forme de cette nouvelle voiture de rêve, nous avons imaginé la forme de la Ferrari dans notre rendu exclusif. La silhouette de la carrosserie est typique d'une voiture à moteur central.

Hypercar Ferrari, le rendu de Motor1.com

Après tout, cette hypercar appartiendra à la même lignée que les F40, F50, Ferrari Enzo et LaFerrari, tous des modèles qui ont marqué une époque pour le Cheval Cabré.

Les lignes seront donc inédites, avec une partie avant basse et large et de grandes prises d'air pour refroidir les freins et (peut-être) la batterie du système hybride logée dans le plancher.

À cet égard, certains autocollants jaunes vus sur la carrosserie du prototype indiquent clairement la présence d'un groupe motopropulseur électrifié, probablement un hybride rechargeable comme celui de la SF90. La puissance et les performances seront toutefois d'un niveau supérieur, avec au moins 1 000 à 1 200 ch prêts à offrir des sensations fortes à chaque coup d'accélérateur.

Pour en revenir au look, l'arrière sera doté d'un grand aileron (peut-être présent uniquement sur les versions piste) et de nouveaux phares à LED.

La vidéo espion de la mule de l'hypercar Ferrari

Cependant, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, Ferrari pourrait avoir des références esthétiques à l'hypercar 499P qui marquera le retour de la marque au Mans cette année. C'est pourquoi on imagine un très grand pare-brise inspiré des voitures de course et de nombreux appendices aérodynamiques à l'avant et sur les côtés.

Selon les premières rumeurs (évidemment non confirmées par Ferrari), l'hypercar pourrait faire ses débuts en octobre 2024, avec une production limitée à 599 unités. De manière raisonnable, cette nouvelle Rossa sera vendue en quelques jours seulement après l'ouverture des commandes, de nombreux collectionneurs étant prêts à signer un chèque en blanc pour un modèle aussi historique.