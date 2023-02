Des moteurs poussés à la limite, des lignes qui s'éloignent de ce que nous avons l'habitude de voir et des solutions technologiques destinées à devenir la norme. Des sujets que Ferrari a toujours étudiés et qui ont fait d'elle ce qu'elle est tout au long de ses 76 ans d'existence, l'amenant à créer des voitures immortelles et célèbres.

À partir de demain et jusqu'au 17 février 2024, sera présentée au Museo Enzo Ferrari de Modène, certains des modèles les plus célèbres du Cheval Cabré, répartis en trois thématiques : le design, la technologie et les performances.

Plus spéciales que jamais

Dans le premier groupe, celui consacré aux voitures qui ont changé la donne en termes de design, on trouve la Ferrari 375 MM et la 166 MM. La première a été créée par Pininfarina et est la première pièce unique produite à Maranello. Un bijou commandé par le réalisateur Roberto Rossellini et destiné à finir dans le garage de la belle Ingrid Bergman. La seconde était la première barchetta Ferrari avec une carrosserie en aluminium.

Exposition Ferrari Game Changers

En parlant de voitures révolutionnaires dans le domaine de la technologie, la Ferrari 400 Automatic, la première voiture du Cavallino à être équipée d'une boîte de vitesses automatique, une Borg Warner à trois vitesses plus marche arrière. À ses côtés, on trouve la F1-89, la première monoplace à adopter une transmission électro-hydraulique. Non mentionnée dans le communiqué de presse mais visible sur les photos, la Ferrari FF, première voiture à transmission intégrale.

Ferrari FF

Enfin, dans la section de l'exposition Performance, on trouve la Ferrari 365 GT4 BB de 1973 et la FXX de 2005. Deux supercars différentes mais égales. La première cache sous son capot arrière le premier boxer 12 cylindres, une bête de 380 ch, la seconde représente l'ultime évolution de la Ferrari Enzo dédiée exclusivement à la piste et propulsée par un V12 de plus de 800 ch. Puis il y a la 288 GTO, produite pour concourir dans le Groupe B de la FIA et animée par un V8 de 400 ch.

Ferrari FXX

Pur-sang : arrivée et départ

Comme l'aurait dit Steve Jobs, il y a cependant un "one more thing". En effet, l'exposition accueille un autre modèle : la Ferrari Purosangue. Ce que la société appelle le dernier (dans l'ordre chronologique) game changer.

Ferrari Purosangue

La première Ferrari avec un habillage surélevé, quatre portes et quatre sièges. Le tout avec un V12 sous le capot, gardant la tradition intacte. En attendant le nouveau modèle destiné à tout changer : la première Ferrari électrique.