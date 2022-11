Hollywood semble avoir un petit penchant pour la Motor Valley ces derniers temps. Non seulement parce que de nombreuses stars du cinéma conduisent des voitures conçues "au pays des moteurs", mais aussi parce que cette région recelle d'histoires que le cinéma met en lumière.

Le dernier film en date, c'est celui concernant Ferruccio Lamborghini, un film baptisé "Lamborghini - The Man Behind The Legend", une œuvre consacrée au papa du constructeur italien. Le film a été présenté en première mondiale au dernier Festival du film de Rome et qui arrivera sur Amazon Prime Vidéo en janvier 2023.

La rencontre

La bande-annonce débute inévitablement avec cette rencontre entre Ferruccio Lamborghini et Enzo Ferrari d'où tout est parti. La légende veut qu'en 1962, Ferruccio se soit rendu à Maranello pour échanger avec "il Commendatore". Ferruccio Lamborghini se plaignait de problèmes d'embrayage sur ses deux Ferrari. La réponse d'Enzo Ferrari ? "Vous ne savez pas conduire mes voitures".

Une histoire qui n'a jamais vraiment été confirmée, mais le résultat est celui que nous connaissons tous aujourd'hui : Ferruccio décide de ne plus se contenter de fabriquer des tracteurs, il se lance dans la conception de voitures de sport dans l'objectif de concurrencer Ferrari.

C'est ainsi qu'Automobili Lamborghini est née, d'abord avec la 350 GTV, un premier concept-car non commercialisé, puis la 350 GT, la première Lamborghini de série de l'histoire. C'est à ce moment qu'a commencé la guerre entre Sant'Agata Bolognese et Maranello, une guerre qui s'est essoufflé aujourd'hui avec la multiplication de la concurrence, mais qui reste toutefois un pan de l'histoire de l'automobile.

La bande-annonce

Le film est réalisé par Bobby Moresco (le scénariste de "Crash", oscarisé en 2006), tandis que Frank Grillo endosse le rôle de Ferruccio Lamborghini.

Le film arrivera en janvier 2023 sur Amazon Prime Vidéo. L'année prochaine, le film consacré à Ferrari et réalisé par Michael Mann arrivera également, auquel s'ajoutera une série produite par Apple et basée sur le livre "Ferrari Rex" de Luca Dal Monte. Comme quoi, la guerre n'est peut-être pas finie.