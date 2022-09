L’histoire de l’Aventador débute en 2011 lors du Salon de Genève. Stephan Winkelmann, directeur général de Lamborghini et ses équipes annoncent un nouveau modèle, muni du tout nouveau V12 atmosphérique entièrement développé en interne.

Tradition chez Lamborghini, chaque modèle reprend un nom de Taureau, animal totem de la marque. Aventador est un taureau de combat de l’élevage Cuadri qui remporta en 1993 la feria de Saragosse.

Elle remplace dans la gamme, la Lamborghini Murcielago et reprend les lignes qui ont fait le succès des modèles précédents. Un style agressif et des lignes coupées au couteau ressemblant aux avions furtifs.

Un style affirmé et des performances inouïes pour l’époque. L’Aventador n’est pas seulement un avion sur le papier, c’est aussi un avion sur la route. Le nouveau V12 de 6,5 litres signé Lamborghini développe 700 ch à 8 250 tr/min. Il permet à l'Aventador, première du nom, d’abattre le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et d’atteindre 350 km/h en vitesse de pointe. Elle est aussi la première Lamborghini à se doter d’un châssis monocoque en fibre de carbone.

Aventador J

Galerie: Lamborghini Aventador J

8 Photos

Un an après la présentation de la toute première Aventador, des rumeurs laissent à penser que Lamborghini souhaite faire une version découvrable de la belle italienne. Cependant personne ne s’était imaginé une voiture comme l’Aventador J. Lors du salon de Genève en 2012, Lamborghini dévoile une version Roadster de son Aventador, sans pare-brise, sans toit, sans vitre mais aussi sans climatisation et délestée d’équipement audio et de navigation. Une véritable barchetta. Une voiture folle qui restera à l’état de concept et qui sera vendue à ce même salon pour la bagatelle de 2,1 millions d’euros.

Aventador Roadster

La même année, en 2012, Lamborghini nous présente la version Roadster de son Aventador. Toujours équipée du même moteur, cette version cabriolet permet à son chanceux propriétaire de pouvoir profiter au maximum du chant de ce merveilleux moteur. Le toit est composé de deux parties entièrement en fibre de carbone qui ne pèse que 12 kilos. Les deux parties du toit peuvent être rangées dans le "coffre" à l’avant de la voiture. Côté performance, la vitesse de pointe est identique, en revanche, le 0 à 100 km/h est rallongé d'un petit dixième.

Aventador SV

En 2015, les choses sérieuses commencent chez Lamborghini. Comment rendre encore plus extrême l’Aventador ? Toujours au Salon de Genève, la marque au taureau nous dévoile l’Aventador SV (Super Veloce). Le V12 gagne 50 ch et porte désormais la puissance à 750 ch et 690 Nm de couple. Ce que l’Aventador gagne en chevaux, elle le perd en poids, moins 50 kg grâce à l’utilisation massive de carbone. Tout cela se traduit par des performances encore plus impressionnantes. Le 0 à 100 km/h est effectué en 2,8 secondes et 355 km/h en vitesse de pointe.

Cela va devenir une habitude chez Lamborghini, chaque nouveau modèle d’Aventador va se doter d’une version spyder. La SV Roadster sera présentée la même année que le coupé. Le moteur reste le même, mais les performances diminuent légèrement dû à l’ajout de renfort pour compenser l’absence de toit. Le cabriolet pèse 50 kilos de plus que le coupé, ce qui aura pour conséquence un dixième de plus sur l’exercice du 0 à 100 km/h. La SV est la première Aventador vendue en série limitée, à 1 100 exemplaires, 600 pour le coupé et 500 pour le cabriolet.

Aventador S

Galerie: 2017 - Lamborghini Aventador S

86 Photos

La S est la nouvelle version de l’Aventador "de base", celle censée être plus "civilisée". Présentée en 2016, de légères modifications stylistiques sont apportées. Le bouclier accueil de nouvelles entrées d’air, le pot d’échappement quant à lui est allégé avec une nouvelle sortie. Le comportement routier de la bête change avec l’ajout de quatre roues motrices et directrices, une première sur une Lamborghini de série. Côté moteur, la puissance évolue pour atteindre 740 ch. Une version roadster sera dévoilée l’année suivante lors du Salon Automobile de Francfort en 2017.

Aventador SVJ

Galerie: Lamborghini Aventador SVJ

28 Photos

L’Aventador SVJ est l’une des Lamborghini les plus radicales jamais créées. Les spécifications techniques sont tout bonnement exceptionnelles. Le V12 développe désormais 770 ch. Elle hérite du système ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva) introduit dans la gamme par sa petite sœur, la Huracán Performante.

ALA est un système d’aérodynamique actif. Il est amélioré pour l’Aventador SVJ. Des volets actifs présents à l’arrière et à l’avant de la voiture s’ouvrent et se ferment en fonction des conditions de roulage. Tout le système est indépendant, dans un virage, il calculera automatiquement quels volets ouvrir pour procurer à la voiture le plus d’appui aérodynamique possible. L’appui est amélioré de 40 % par rapport à une SV.

Le V12 couplé au système ALA et à une carrosserie quasi exclusivement en fibre de carbone, donne une voiture terriblement efficace sur piste. Elle décrochera, non officiellement certes, le record sur le Nürburgring pour une voiture de production en 6'44''97.

Galerie: Lamborghini Aventador SVJ Roadster

34 Photos

Produite en série limitée, 900 exemplaires d’Aventador SVJ sortiront d’usine. Elle connaîtra aussi une version spéciale nommé SVJ 63 qui commémore l’année de création de Lamborghini Automobili qui elle, sera produite à 63 exemplaires. L’année suivante, Lamborghini présentera la version Roadster produite à seulement 800 unités.

Aventador Ultimae, la fin d’un mythe

Galerie: Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae

40 Photos

La Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae restera à jamais dans l’histoire. Elle sera connue comme la dernière Lamborghini a hérité du moteur V12 atmosphérique. La fin d’un mythe oui, mais aussi la fin d’une époque. Lamborghini l’avait annoncé, la prochaine Aventador sera hybride. Un comble me direz-vous, mais un passage obligé pour respecter les normes actuelles.

En cadeau d’adieu, Lamborghini nous dévoile l’Ultimae. L’Aventador Ultime, la plus puissante et la plus exclusive.

"C'est la dernière Lamborghini pure avec un moteur V12. C'est l'ultime Aventador et elle clôt une époque extraordinaire de la meilleure façon possible. Elle est la dernière de son genre et combine une puissance maximale avec l'ADN stylistique inimitable de Lamborghini", a déclaré Stephan Winkelmann, président de Lamborghini.

L’Ultimae est plus puissante que la SVJ, le V12 délivre 780 ch. Grâce à l’utilisation de toujours plus de carbone, 25 kilos ont été gagnés. Elle hérite de quatre roues motrices et directrices. Côté style, elle conserve le design "Aventador", le bouclier avant est retravaillé. L’arrière quant à lui est repris de la SVJ à l’exception de l’aileron fixe qui n’est pas présent sur l’Ultimae.

À l’intérieur, prêt du conducteur, une plaque indique le numéro du véhicule. Car oui ce modèle est très exclusif. Au total, il n’y aura que 350 exemplaires produits pour le coupé et 250 pour le roadster.

Des Aventador encore plus rare ?

Au cours de la carrière de l’Aventador, Lamborghini a sortie des éditions très spéciales de son modèle phare.

En 2014, l’Aventador Pirelli est présentée pour fêter les 51 ans de la collaboration entre les deux marques. Un modèle produit à 100 exemplaires (50 coupés, 50 roadsters). Aucun changement moteur, seul la livrée est spéciale et unique pour tous les exemplaires. La voiture est blanche avec le toit noir. Des liserés rouges sont peints sur le toit et les jantes.

Galerie: Lamborghini Aventador Miura Homage Special Edition

9 Photos

Pour fêter les 50 ans de la Miura, Lamborghini nous propose en 2016 une Aventador coupé Miura Homage, produite à seulement 50 exemplaires. Les caractéristiques techniques restent inchangées par rapport à une Aventador classique. La différence se fait au niveau du design. Pour la partie supérieure de la carrosserie, 18 couleurs historiques de la Miura étaient disponibles comme le Verde Scandal, l’Arancio Miura ou encore le Blue Tahiti. Pour la partie inférieure, deux couleurs sont disponibles : l’or et l’argent.