Si nous pensions que l'Ultimae serait la dernière Lamborghini à disposer d'un moteur V12 pur, sans électrification, le constructeur italien prouve que nous avions tort en dévoilant aujourd'hui une paire de véhicules inattendus : les Invencible et Autentica.

Ce coupé et ce roadster à tirage unique, basés sur la plateforme de l'Aventador, écrivent les dernières lignes de l'histoire du douze cylindres avant l'avènement de l'hybride.

L'Invencible et l'Autentica mélangent passé et présent en s'inspirant de plusieurs machines à moteur V12. Outre l'Aventador, il y a de la Reventon et de la Veneno dans ces supercars. Si la forme du capot vous semble familière, c'est parce qu'on l'a emprunté à l'Essenza SCV12, une bête faite pour la piste et dont le moteur de 6,5 litres développe 818 chevaux.

Lamborghini Invencible

L'on rend aussi hommage à la Sesto Elemento, basée sur la Gallardo, avec un imposant aileron arrière et une volonté de réduire le poids : le coupé et le roadster ont une carrosserie entièrement en fibre de carbone et à l'intérieur, le tableau de bord minimaliste fait passer le système d'infodivertissement à la trappe ses aérations ont été imprimées en 3D.

Les Invencible et Autentica renferment le V12 le plus puissant pour une Lamborghini de route. Comme sur l'Ultimae, le bloc atmosphérique développe 769 ch et 720 Nm de couple. On trouve une transmission intégrale et une boîte ISR à sept rapports. Les performances n'ont pas été divulguées, mais il faut s'attendre à un 0 à 100 km/h bouclé en 2,8 secondes et à une vitesse de pointe de 355 km/h, comme sur l'Ultimae.

Lamborghini Autentica

Lamborghini n'a pas communiqué sur le prix de ses deux créations, disponibles dans une robe Rosso Efesto pour l'Invencible et Grigio Titans pour l'Autentica. Il serait logique qu'elles coûtent bien plus cher que l'Ultimae, fixée à 500'000 dollars, puisque ce sont des pièces uniques. La marque de Sant'Agata Bolognese a donc dû mettre un prix très élevé sur cette exclusivité.

Voici comment la lignée de l'Aventador s'achève. Sa remplaçante, très attendue, sera présentée lors du premier trimestre de 2023 et disposera d'un tout nouveau V12 associé à un groupe propulseur hybride rechargeable. Cette voiture marquera le début d'une révolution pour Lambo puisque l'Urus sera décliné dans une version PHEV et que la remplaçante de la Huracan sera électrifiée également. Un véhicule 100% électrique suivra en 2028, mais comme l'a expliqué Rouven Mohr, directeur technique de Lamborghini, à notre publication sœur InsideEVs, il ne s'agira pas d'une supercar, la technologie n'étant pas encore prête pour les hautes performances.