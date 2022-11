L'ère de l'électrification à Sant'Agata Bolognese commencera officiellement en 2023. Dans les 12 prochains mois, en effet, Lamborghini présentera les premiers modèles hybrides, préambule à une transition vers le 100 % électrique qui, comme annoncé, aura lieu plus tard, en 2028.

En fait, Lamborghini a toujours un modèle " classique " au calendrier, la Huracan Sterrato. Devant être dévoilée fin 2022, elle sera suivie début 2023 par l'héritière de l'Aventador, la première supercar hybride rechargeable de la marque. L'hybride rechargeable sera également la nouvelle variante de l'Urus attendue peu après.

Voici donc les nouveautés de Lamborghini pour 2023:

Lamborghini Huracan Sterrato

Le concept-car date de 2019, mais l'arrivée du modèle de production a été confirmée dès 2021. La Lamborghini Huracan Sterrato est une variante inédite de la berline à moteur V10, et sera le dernier modèle non électrifié de la marque, qui sera livré à partir de début 2023.

Concept Lamborghini Huracan Sterrato

La "Sterrato" s'adresse à un public qui veut aussi s'amuser en dehors du bitume : elle dispose d'un réglage de surélevé de presque 5 cm, d'une voie de élargie de 3 cm avec des appendices bien visibles sur les garde-boue, de pneus tout-terrain, d'une carrosserie renforcée et de profils façonnés pour la rendre moins sensible aux rampes et aux pierres.

Le moteur n'annonce aucune différence par rapport au 640 ch de la Huracan standard, mais la gestion de la puissance ainsi que de la transmission intégrale changera, avec des calibrations spécifiques pour la conduite rapide en tout-terrain.

Nom Lamborghini Huracan Off-road Carrosserie Berlinetta 2 places en configuration croisée Moteur Essence Date d'arrivée 1-3 décembre 2022 (présentation), janvier 2023 (arrivée) Prix À annoncer

Le nouveau PHEV de la Lamborghini Aventador

Sur le nom, il n'y a pas encore de rumeurs, mais sur le reste, nous commençons à en savoir un peu plus : grâce au président Stephan Winkelmann, qui a récemment confirmé l'arrivée imminente de l'héritière de l'Aventador et de certaines caractéristiques. Elle integrera un moteur hybride rechargeable basé sur un tout nouveau V12. Elle sera présentée à la fin du premier trimestre 2023, alors qu'elle dispose déjà d'un portefeuille d'environ 3 000 précommandes.

Photos espions de la supercar Lamborghini V12 de 2023

Ainsi, après le Sian, équipé d'un système innovant de supercondensateurs, vient une autre étape de l'électrification : la nouvelle voiture de sport aura la capacité de rouler en mode 100 % électrique. Quant au design, les photos espions confirment un profil familier, mais des détails intéressants peuvent être aperçus à l'arrière et dans la coupe des phares.

Nom Lamborghini new Aventador (nom fictif) Carrosserie Berlinetta et Roadster (à confirmer) Moteurs Hybride rechargeable à essence Date d'arrivée Mars 2023 Prix À annoncer

Lamborghini Urus PHEV

En annonçant la nouvelle supercar hybride, Stephan Winkelmann a également démenti les rumeurs selon lesquelles le premier modèle plug-in de Lamborghini serait le SUV Urus. La version hybride rechargeable du puissant 4x4 arrivera tout de même, à titre indicatif, au second semestre 2023.

Lamborghini Urus plug-in hybrid, premières photos espionnes

L'Urus ajoutera donc une autre nouveauté aux deux dévoilées en 2022, à savoir Urus Performante et Urus S, toutes deux dotées du V8 de 666 ch. La version hybride sera dotée d'un groupe motopropulseur toujours basé sur le V8 4 L suralimenté, mais avec un module électrique qui devrait pousser la puissance totale du système à près de 800 ch, pour se hisser au rang des SUV les plus puissants du monde.