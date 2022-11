Il est courant pour les constructeurs automobiles de comparer les produits de la concurrence aux leurs. Cependant, il est rare de voir Ferrari essayer d'autres modèles sur la piste d'essai de Fiorano. Dans ce cas, le Cheval Cabré envoie une Lamborghini Huracan STO sur la piste.

Le pilote d'essai fait tout son possible pour perturber l'équilibre du véhicule. Par moments, la voiture se déplace par à-coups sur la piste et effectue des glissades bizarres. Ce comportement suggère que Ferrari évalue la tenue de route de la STO.

La Huracan STO est équipée d'une suspension adaptée à la piste, de quatre roues directrices ainsi que d'un système sophistiqué de contrôle de traction.

Sous le pont arrière, on trouve un V10 atmosphérique de 5,2 litres développant 640 chevaux et 565 Nm de couple. Pour tirer le meilleur parti de cette puissance, la STO est équipée de fibres de carbone sur plus de 75 % de sa carrosserie, d'un pare-brise léger et de roues en magnésium.

L'accélération jusqu'à 100 km/h ne prend que 3,0 secondes. Il ne faut que 9,0 secondes pour atteindre les 200 km/h. La vitesse maximale quant à elle est de 310 km/h.

Lors du lancement de la Huracan STO, Lamborghini a vanté les mérites de ce modèle qui offre "un nombre infini de combinaisons de peintures et de finitions" grâce au programme Ad Personam. Avec sa couleur olive mate et sa fibre de carbone exposée, celle-ci a un look d'inspiration militaire.

Il n'est pas clair si Ferrari évalue cette STO juste pour des données générales ou si la société a un véhicule en tête pour cette comparaison. Le Cheval Cabré est très occupé en ce moment à développer de futurs produits. Un document affirme que le successeur de la LaFerrari arrivera en 2024. Le plan de Ferrari sur cette dernière comprend une XX axée sur la piste et une version décapotable.

Des photos espions montrent que Ferrari utilise une mule d'essai basée sur Roma. La rumeur veut qu'il s'agisse d'un futur modèle à moteur V12 qui remplacerait la 812.

De plus, l'entreprise confirme qu'un véhicule électrique sera disponible en 2025. Bien qu'il y ait peu de détails pour le moment.