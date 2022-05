De chez Ferrari Tailor Made, le département dédié à la personnalisation les plus extrêmes, proviennent certaines des Ferrari les plus exclusives de la planète. Le dernier exemple en date, c'est cette Ferrari Roma spéciale réalisée pour Evan Orensten et Josh Rubin, fondateurs du magazine américain indépendant "Cool Hunting", consacré au design, à la culture et à la technologie.

La Ferrari Roma a été soigneusement personnalisée pour célébrer et représenter l'artisanat traditionnel japonais, et le résultat est assez incroyable.

Hommage à l'artisanat japonais

Cette Ferrari Roma très spéciale est l'œuvre des fondateurs de Cool Hunting et de Flavio Manzoni, le directeur du design de Ferrari, qui ont réuni le meilleur de la philosophie du design italien et japonais. Fondamentalement, la Roma présente des matériaux exclusifs travaillés avec des techniques japonaises traditionnelles, mais revus avec une vision et des techniques plus modernes.

La première référence au Japon, c'est la teinte de la carrosserie "Indigo Metal" et développée spécifiquement pour cette Ferrari. La coloration (également présente dans les inserts des sièges et des tapis) fait référence à la teinte indigo, historiquement produite à partir d'une plante qui, une fois récoltée et fermentée, est transformée en Sukumo. L'indigo séché est mélangé à de la soude, du saké et de la poudre de calcaire pour créer la couleur finale.

Le revêtement de la partie intérieure a été réalisé selon la technique Sakiori, l'une des plus anciennes techniques de recyclage de matériaux. Cette technique, qui remonte au 18ème siècle, consiste à recycler des kimonos usés pour obtenir un matériau durable. Pour l'intérieur de la Roma, Ferrari a donc utilisé deux anciens kimonos datant des années 1940 et 1970 et leurs fibres ont été tissées avec de solides filaments de nylon.

La tradition japonaise en filigrane

Même le toit fait l'objet d'un travail particulier. Pour le fabriquer, Ferrari a utilisé deux cuirs qui ont été traités selon des techniques distinctes pour correspondre aux couleurs de la voiture. Les poignées de porte, quant à elles, sont recouvertes de cuir noir tissé à la main en hommage au tsukami, l'art ancien d'envelopper les poignées des sabres Katana.

Comme si cela ne suffisait pas, la grille du levier de vitesses et les palettes de changement de rapport sont plaquées de cuivre "Made in Japan", tandis que la plaque de personnalisation et les seuils de porte portent un "Kamon", un sceau transmis dans les familles japonaises. Le design a été conçu spécifiquement pour la voiture et représente la roue d'un char, dont les huit rayons rappellent les huit cylindres du V8.

La voiture sera exposée dans le Ferrari Tailor Made Showroom pendant la semaine du design de New York (NYC X DESIGN).