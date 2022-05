Il y a quelques jours, du 13 au 15 mai 2022, quelques 50 participants se retrouvaient à Saint-Tropez, pour un évènement automobile sacrant la relation entre un père et un fils... Et la passion automobile qui se transmet souvent de l'un à l'autre !

C'est en effet tout l'enjeu du rallye Padre-Figlio organisé par HappyFewRacing, qui comme son nom l'évoque, rassemble pères et fils autour de l'amour pour l'automobile italienne, et plus précisément celui de Ferrari. Une course de régularité au volant de bolides de la firme de Maranello, des plus anciens au plus récents, avec une particularité : tous doivent être différents. C'est d'ailleurs une toute récente Ferrari SF90 Stradale venue de Londres qui l'a emporté cette année dans l'épreuve de régularité.

Une édition 2022 qui a rencontré un franc succès et qui va laisser place à d'autres évènements dans les prochains mois. À commencer par le Rallye Père-Fille, du 24 au 26 juin 2022. Un week-end durant lequel, au volant de GT de toutes époques, père et filles se retrouveront dans la région de Monte-Carlo pour partager art de vivre, gastronomie et évidemment plaisir de conduire.

Le Rallye Père-Fils 2022, cette fois-ci ouvert à d'autres marques que Ferrari contrairement au Padre-Figlio, se tiendra lui du 16 au 18 septembre. Une 10e édition qui sera elle aussi au départ de Monte-Carlo et qui affiche déjà complet depuis des mois.

Enfin Ferrari sera de nouveau au centre de toutes les attentions du 4 au 8 octobre 2022 entre la Champagne et le Bordelais avec TheRedTour, un tout nouvel événement auquel il est encore possible de postuler. Toutes les infos sont à retrouver sur le site internet de HappyFewRacing.