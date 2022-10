Vous vous souvenez d'OutRun (également orthographié Out Run) ? En 1986, Sega a lancé le légendaire jeu de course d'arcade dans lequel le joueur, accompagné d'une passagère blonde, s'élance sur des circuits fictifs. La Ferrari Testarossa décapotable est devenue célèbre grâce à ce jeu notamment. Aujourd'hui, une rare Testarossa Spider est mise aux enchères.

RM Sotheby's a le plaisir de proposer une incroyable Ferrari Testarossa Pininfarina Spider "Special Production" de 1990 lors de sa vente aux enchères à Londres le 5 novembre 2022. Après que l'usine n'ait construit qu'un seul Testarossa Spider pour le PDG de Fiat, Gianni Agnelli, Pininfarina a produit une série de voitures spéciales, dont sept exemplaires pour la maison royale de Brunei et un petit nombre d'autres pour des clients importants.

Outre l'importance que revêtent ces productions spéciales de la Ferrari Testarossa Pininfarina Spider dans le monde réel, cette voiture occupe également une place particulière dans le cœur des joueurs des années 1980, car ce modèle était le héros du jeu d'arcade culte "OutRun" - l'un des jeux de conduite les plus populaires de l'époque.

Les joueurs devaient piloter leur Testarossa Spider rouge dans des rues bordées de palmiers en évitant le contact avec les véhicules plus lents.

D'ailleurs, en hommage à ce jeu vidéo révolutionnaire qui a suscité tant d'amour pour la voiture au cours des 35 dernières années, RM Sotheby's a créé un film fantastique qui donne vie au jeu et utilise le magnifique exemplaire qui sera proposé lors de la vente aux enchères à Londres.

Peter Haynes, directeur des relations publiques et du marketing, Europe, chez RM Sotheby's, déclare : "La Testarossa Spider est en soi une voiture remarquable qui attire l'attention des collectionneurs du monde entier. Mais le fait qu'elle soit également la star d'un jeu vidéo auquel tant de personnes d'une certaine génération ont joué sans fin à la fin des années 80 et au début des années 90 était une trop bonne occasion pour ne pas la célébrer. Notre film est une réinterprétation amusante du jeu d'arcade OutRun, qui nous a permis de faire des rêves des années 80 une réalité !"

L'exemplaire proposé a été autrefois livré neuf à son propriétaire et a moins de 500 kilomètres au compteur. Il a été soigneusement entretenu tout au long de sa vie et a récemment été révisé par Pininfarina et Zanasi pour une valeur de plus de 177.000 euros.

La question de savoir combien cette Testarossa particulière va rapporter reste ouverte. La valeur estimée se situe entre 1.400.000 et 1.800.000 livres, soit environ 1,6 à 2 millions d'euros.