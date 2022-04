Des moteurs, il y en a de toutes sortes. Certains sont un peu spéciaux, et ont joué un rôle de premier plan dans l'histoire de l'automobile. Quitte parfois à prêter à confusion. C'est le cas de ceux dont nous allons parler aujourd'hui, une famille de moteurs qui, bien qu'ils aient été "étiquetés" comme boxers, n'en sont pas.

Nous parlons de la série de moteurs 12 cylindres à aspiration naturelle à 180° de Ferrari construits et utilisés par la Scuderia Ferrari de 1970 à 1980, lors de 11 saisons du championnat du monde de Formule 1. Une architecture qui sera ensuite été choisie pour une série de berlinettes de route, à commencer par la 365 GT/4 BB et la 512 BB, jusqu'aux différentes séries de la Ferrari Testarossa.

Moteur Boxer et moteur en V à 180°

Mais avant de résumer son histoire, il convient de dire quelques mots sur la raison pour laquelle le V12 Ferrari 180° est souvent confondu avec un moteur boxer. Bien que, d'un point de vue esthétique, les deux moteurs soient très similaires, à tel point qu'ils sont tous deux définis comme des "cylindres opposés", d'un point de vue architectural et structurel, ils diffèrent considérablement.

La principale différence entre les deux moteurs concerne la disposition des bielles et du vilebrequin : dans les moteurs boxer, les manivelles sont orientées à 180° l'une par rapport à l'autre et chacune porte une seule bielle, tandis que les moteurs en V "ouvert" sont construits comme tous les autres moteurs en V, avec deux bielles pour chaque manivelle.

Le moteur Ferrari F113 A de la première Testarossa

Cette différence entraîne un mouvement différent des cylindres opposés, qui, dans les moteurs boxer, effectuent un mouvement égal et opposé, se rapprochant ou s'éloignant simultanément, alors que dans les moteurs 180° V, ils se déplacent dans la même direction.

Cela explique pourquoi les moteurs boxer sont beaucoup plus équilibrés que les moteurs en V à 180° et ne nécessitent pas la mise en œuvre d'arbres d'équilibrage spéciaux pour annuler les forces d'inertie et les couples alternatifs.

Le 312 T5 de 1980

La naissance du V12 180°

À la fin des années 1960, la suprématie du V8 DFV Ford Cosworth utilisé par certaines équipes de F1, comme Lotus, mettait en difficulté les V12 de 3 litres à 60° qui équipaient les monoplaces du Cheval Cabré. C'est pourquoi Mauro Forghieri, directeur technique de la Scuderia, s'est attelé à la construction d'un moteur plus puissant.

Pour cela, il choisit l'architecture ouverte en V qu'il avait testée quelques années plus tôt sur une version de la F1 158 appelée 1512. Il remplace le V8 à angle droit de 1,5 litre par un V12 "plat", plus puissant et au centre de gravité plus bas.

Le résultat était un V12 atmosphérique de 2991 cm3 développant 450 ch à 12 000 tr/min, avec un alésage de 78,5 mm et une course de 51,5 mm. Le moteur avait quatre soupapes par cylindre avec deux arbres à cames en tête, un système d'injection mécanique Lucas et un refroidissement liquide.

Ferrari 312P Sport Gr. 6 1971

Applications sportives

Présenté pour la première fois lors du championnat du monde de Formule 1 de 1970 sur la Ferrari 312B, le moteur Tipo 001 a subi de nombreuses évolutions au cours des années suivantes, développant plus de 500 ch et devenant champion du monde en 1975, 1976, 1977 et 1979. Un dérivé du moteur, modifié en plusieurs parties, a également été appliqué à une voiture de sport Gr. 5-6, marquée 312P mais devenue célèbre sous le nom de 312PB, qui a couru pendant les saisons 1971-73 et a remporté le championnat des constructeurs en 1972.

Ferrari 312T 1975

L'une des versions les plus intéressantes était le Type 015 utilisé sur la 312T de 1975, qui, grâce à des culasses redessinées, avait un taux de compression plus élevé, plus de couple à bas régime et une meilleure fiabilité.

Vers la fin des années 1970, la révolution technique en F1, marquée par l'avènement d'un aérodynamisme de plus en plus poussé (effet de sol) et de systèmes de suralimentation, marque la fin du V12 à 180°, remplacé par le V6 turbocompressé à 120°, plus performant et plus efficace.

Ferrari 365 GT4 BB

Applications pour les voitures de route

Presque en même temps qu'il commençait à être utilisé sur la piste, le V12 à 180° a également trouvé sa place sur un modèle de route, la berlinette tout en arrière qui a remplacé la 365 GTB/4 "Daytona" en 1973 sous le nom de 365 GT4 BB. Cet acronyme a toujours été traduit par "Berlinetta Boxer" bien que, selon d'autres sources, le deuxième "B" aurait dû signifier "bialbero" (double arbre à cames), une indication qui signifiait en fait "4" (4 arbres à cames).

Dans la première version F102 A, la cylindrée était de 4,4 litres : le code 365 indiquait la capacité unitaire, comme dans les autres moteurs V de la même série, et la puissance de 380 ch, tandis qu'avec son évolution en 1976, le nom est devenu 512 BB, soulignant la présence d'un nouveau moteur F102B de 5 litres avec lubrification par carter sec, mais avec une puissance légèrement réduite à 360 ch. Enfin, en 1980, c'est le tour de la troisième et dernière série, la 512 BBi avec moteur à injection F110 A et 340 ch.

Ferrari F113 A

La Testarossa

La 512 a été remplacée en 1984 par l'un des modèles les plus emblématiques de Maranello, la Ferrari Testarossa, qui a conservé la même disposition et le même moteur que la 512 BB, mis à jour avec 390 ch, ce qui pouvait propulser la supercar du Cheval Cabré à une vitesse maximale de plus de 290 km/h. La désignation du moteur est devenue F113 A, F113 B pour la version avec pot catalytique et gestion électronique de l'injection qui est arrivée avec la deuxième série en 1986.

Ferrari Testarossa

En 1991, la F113 A/B a été suivie par la F113 D, introduite avec la première évolution de la Testarossa, la 512TR E avec une injection de carburant Bosch Motronic entièrement électronique et d'autres améliorations qui ont porté la puissance à près de 430 ch. Le dernier acte a lieu avec la F512M de 1994 et le moteur F113 G, qui est porté à 440 ch et produit jusqu'en 1996, date à laquelle la dernière Testarossa est remplacée par la 550 Maranello, qui ramène le moteur à l'avant et le V entre les bancs à 65°.

Les V12 "ouverts" des voitures de route Ferrari