Lorsque nous parlons de moteurs boxer, nos pensées se tournent immédiatement vers les célèbres moteurs 4 et 6 cylindres qui ont marqué l'histoire de la marque Porsche. L'ancêtre de ces moteurs mis au point par les ingénieurs de l'entreprise de Stuttgart était un petit moteur boxer 4 cylindres refroidi par air, monté pour la première fois sur la Coccinelle en 1938.

Adolf Hitler voulait que Volkswagen offre aux citoyens allemands une voiture bon marché et économique pouvant transporter jusqu'à cinq personnes. Le projet a été confié à Ferdinand Porsche et la Coccinelle, qui n'a été produite en série qu'après la guerre est devenue l'un des modèles les plus emblématiques et les plus populaires de l'histoire avec plus de 21 529 464 unités vendues.

De 1,0 à 1,6 litre

Le petit moteur boxer 4 cylindres de Volkswagen était doté d'un carter et d'une culasse en alliage spécial d'aluminium et de magnésium, d'un refroidissement par air et d'un système de distribution à culbuteurs.

La première version construite avait une cylindrée de 985 cc, mais c'est la variante ultérieure de 1 131 cc, lancée en 1945, qui a été choisie pour la production en série de la Coccinelle Volkswagen et de la Volkswagen Type 2, le modèle commercial plus connu sous le nom de Bulli. Ce moteur avec un taux de compression de 5,8:1 pouvait délivrer une puissance maximale de 24 ou 29 ch et un couple de 68 Nm à 2 000 tr/min.

Volkswagen T1 van

En 1950, c'était le tour du moteur 1,2 litre (1 192 cc), appelé Typ 122, qui portait le taux de compression à 7,3:1 et qui, sur la Coccinelle, produisait une puissance maximale de 41 ch et un couple maximal de 88 Nm à 2 400 tr/min. Plus tard en 1967, un moteur boxer 4 cylindres de 1 493 cm3 développant 45 ou 54 ch a été introduit, à partir duquel une unité de puissance plus grande de 1 584 cm3 (Typ 126) a ensuite été dérivée, augmentant la puissance du moteur.

Coccinelle Coupé

De 1,7 à 2,0 litres

La robustesse de ce moteur a conduit Volkswagen à développer et à introduire en 1968 sur la voiture familiale Type 4, connue sous le nom de 411/412 et une évolution des 1500 et 1600, un nouveau moteur 4 cylindres plus gros, plus lourd mais aussi plus puissant.

Il avait une cylindrée de 1 679 cc, un taux de compression de 7,8:1 et pouvait délivrer une puissance et un couple maximum de 76 ch et 127 Nm respectivement. Également utilisé dans la Volkswagen-Porsche 914, le boxer 4 cylindres de 1,7 litre a été rejoint par deux versions moins puissantes : la première de 1,8 litre et 68 ch et la seconde de 2,0 litres et 71 ch.

Volkswagen 411 Variant

Refroidissement liquide

Pour remplacer la dernière génération du 4-cylindres air boxer et répondre à la nouvelle politique en matière d'émissions, Volkswagen a lancé en 1982 un nouveau moteur pour la Type 2 uniquement. Il a apporté avec lui des solutions techniques intéressantes telles que le refroidissement liquide et la culasse Heron, un type spécial de chambre de combustion dans laquelle l'allumage a lieu dans l'espace du piston et non dans une zone de la culasse.

Connu sous le nom de "wasserboxer", ce moteur était proposé non seulement avec deux cylindrées différentes (1,9 et 2,1 litres) et des puissances de 60 et 111 ch, mais aussi avec différents systèmes de carburateur et d'injection.