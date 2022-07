Quelle est la meilleure des Ferrari Testarossa ? Les amateurs et les collectionneurs se pâment devant la première, la plus célèbre et celle qui a été produite à plus de 7000 exemplaires, et la 512 TR suivante, mais la meilleure version est sans doute la troisième et dernière, la F512M.

Seule de la série à ne pas porter le nom de Testarossa (le "F" signifiait Ferrari, le "M" "modifié" comme certaines voitures de sport du passé), la "M" a reçu de petites mais importantes modifications cosmétiques ainsi que de nombreuses évolutions techniques qui en font toujours l'un des modèles les plus recherchés.

0 à 100 km/h en 4,68 secondes

Lancée au Salon de l'automobile de Paris en octobre 1994 et définit comme la Testarossa la plus évoluée produite par Ferrari, la F512M était également la dernière voiture de Maranello à être équipée du V12 à double arbre à cames de 180° introduit pour la première fois en 1973 sur la Ferrari 365 GT4/BB et porté ici à son évolution maximale.

Par rapport au moteur de la 512 TR précédente (1991-1994), le moteur est désormais baptisé F113 G et conserve sa cylindrée de 4 943 cm3 (alésage de 82 mm et course de 78 mm), mais il est un peu moins lourd. Il a entre autres reçu un nouveau vilebrequin plus léger, de bielles en alliage de titane, de pistons forgés et d'un nouveau système d'échappement en acier inoxydable.

Ferrari F512M 1994, le moteur de 440 ch

Grâce à ces modifications, la F512M affiche un poids inférieur de 130 kg à celui de la 512 TR, dont 60 kg ont été économisés par le moteur. L'augmentation du taux de compression de 10:1 à 10,4:1 a permis de porter la puissance de 428 à 440 ch à 6 750 tr/min, le maximum jamais atteint par le V12 "plat" de Ferrari. La voiture est ainsi capable de passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,68 secondes (environ 15 dixièmes de moins que le modèle précédent) et d'atteindre une vitesse maximale de 315 km/h, tandis que le système de freinage est enfin équipé de l'ABS de série.

Adieu aux phares pop-up

Si les modifications apportées au groupe motopropulseur étaient discrètes mais substantielles, celles apportées au design l'étaient beaucoup plus. L'avant est doté d'une calandre redessinée et plus arrondie et de nouveaux feux en remplacement des phares pop-up.

À l'arrière, la calandre plus courte a laissé place à de nouvelles paires de phares circulaires sans cache, tandis que les jantes en alliage de 18 pouces présentent un nouveau design d'hélice à 5 branches.

La plus précieuse

La production s'est arrêtée en 1996 pour laisser la place à la 550 Maranello, qui est revenue à un moteur monté à l'avant, et a fait entrer la F512M dans l'histoire comme la plus rare et la plus exclusive des voitures de la famille Testarossa : l'un des 500 exemplaires produits se vend en moyenne entre 150 000 et 200 000 euros, soit environ 30% de plus qu'une 512 TR et même deux fois plus qu'une Testarossa de première série.