Dans son communiqué de presse sur ses résultats financiers du troisième trimestre 2022, Lamborghini a confirmé l'arrivée imminente de l'Huracan Sterrato. Présentée comme étant "une version tout-terrain", la supercar fera ses débuts à l'Art Basel de Miami, qui se tiendra du 1er au 3 décembre 2022. À noter que la sportive surélevée pourrait être révélée sur internet à la fin du mois avant d'être présentée au public le mois prochain.

En plus de pouvoir s'aventurer hors des sentiers battus, la Lamborghini Huracan Sterrato est la dernière Lamborghini à bénéficier d'une motorisation 100% thermique. Dès l'année prochaine, tous les modèles de la marque seront électrifiés. Le constructeur au taureau prévoit même de lancer un modèle 100% électrique quelques années plus tard.

Cette Huracan sera motorisée par le moteur V10 atmosphérique qui vit certainement ses derniers instants. Il ne sera plus présent à l'arrière de l'Audi R8, et ne devrait pas non plus se retrouver à bord de la remplaçante de Huracan.

Le concept de ce modèle hors du commun a été présenté en 2019. Bien que le nom Sterrato ne soit pas encore confirmé, le modèle final devrait conserver ce patronyme en référence au concept. Plus tard, cette Lamborghini aura une concurrente en la Porsche 911 Dakar que le constructeur allemand est en train de préparer. Ces deux modèles bénéficieront probablement d'une transmission intégrale.

Le concept Huracan Sterrato est différent d'une Huracan standard à plusieurs niveaux. Sa garde au sol est d'abord plus importante de 47 mm grâce à une suspension modifiée. La supercar est aussi plus large de 30 mm à l'avant comme à l'arrière, et bénéficie d'angles d'attaque et de fuite plus importants. Sa carrosserie est renforcée, tout comme son soubassement. Elle bénéficie en plus de quatre roues directrices.

Le teaser de la version définitive montre qu'elle ressemblera comme deux gouttes d'eau au concept. Rendez-vous dans quelques jours pour la découvrir.