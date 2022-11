En mai 2021, Lamborghini s'est engagé à électrifier les trois modèles d'ici 2024 et à lancer un véhicule électrique dans la seconde moitié de la décennie.

Depuis, nous avons appris que le successeur de l'Aventador sera dévoilé en mars 2023 avec un V12 hybride rechargeable, tandis que la remplaçante de l'Huracan, prévue pour 2024, utilisera un V8 biturbo PHEV. L'Urus équipe d'une trappe de recharge a récemment été aperçu lors d'un test, ce qui signifie qu'il arrivera plus tôt que prévu. Mais qu'en est-il du véhicule électrique ?

Le magazine britannique Auto Express s'est entretenu avec Stephan Winkelmann, PDG de Lamborghini, au sujet du modèle tout électrique. Il est prévu pour 2028, en tant que quatrième membre de l'écurie de Sant'Agata Bolognese, plutôt que pour remplacer un taureau existant. Le patron du constructeur automobile l'a décrit comme étant "beaucoup plus utilisable au quotidien" grâce à une "plus grande garde au sol". Il a précisé qu'il s'agirait d'une voiture à quatre places avec une configuration 2+2 et deux portes.

Lamborghini hybrides et EV

Le dirigeant allemand de 58 ans a laissé entendre que Lamborghini profitera de son appartenance au groupe Volkswagen pour accélérer le développement et réduire les coûts. Cela sera possible grâce aux "synergies du groupe Volkswagen, comme nous l'avons déjà fait avec l'Urus". Winkelmann fait référence au fait que le Super SUV repose sur la même plateforme MLB Evo que le Bentley Bentayga, l'Audi Q7/Q8, le Porsche Cayenne et le VW Touareg.

Cela pourrait signifier que la Lamborghini des VE reposera sur la même architecture Scalable Systems Platform (SSP) que le groupe VW développe actuellement. L'architecture SSP sera utilisée pour la première fois sur la berline électrique Trinity de la marque VW qui sortira en 2026 d'une nouvelle usine de 2 milliards d'euros à Wolfsburg. Le directeur technique de Lamborghini, Rouven Mohr, a déclaré à Auto Express que la propulsion entièrement électrique était logique pour le constructeur automobile :

"Certains de nos piliers fondamentaux du point de vue technologique s'adaptent parfaitement au monde électrique. Si nous parlons de l'intégration de la fibre de carbone, de l'intégration de la batterie en tant que partie structurelle - c'est quelque chose qui vous permet beaucoup plus de degrés de liberté du point de vue de la conception dans le sens de l'aérodynamisme."

Rouven Mohr a ajouté que les ingénieurs de Lamborghini ont trouvé un moyen de compenser l'encombrement supplémentaire des VE et il est convaincu que les propriétaires ne se plaindront pas de la lourdeur de la voiture.