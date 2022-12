Depuis la nuit des temps, les voitures de sport n'ont qu'un seul terrain de jeu : l'asphalte. De préférence celui d'un circuit où elles peuvent tirer le maximum de leurs puissantes motorisations. Mais récemment, nous avons vu arriver deux modèles que nous n'avons pas forcément eu l'habitude de voir ces dernières années, et même plus globalement depuis que les voitures de sport existent.

Ces modèles, ce sont les Porsche 911 Dakar et la Lamborghini Huracan Sterrato, des coupés sportifs qui n'ont pas peur d'aller là où l'asphalte n'est plus. Sans devenir des SUV, ces deux modèles ne sont pas des tout-terrains purs et durs, mais ils bénéficient de capacités étonnantes pour leur segment. Porsche annonce même que la 911 Dakar n'a rien à envier à un Cayenne dans certaines situations.

Plus attrayantes ?

Même sans prendre en compte les quelques éléments esthétiques ajoutés, la Porsche 911 Dakar et la Lamborghini Huracan Sterrato font immédiatement ressortir leur côté baroudeur. Si les lignes sont classiques, de nombreux détails font écho à l'univers du tout-terrain.

Porsche 911 Dakar

La 911 est équipée de crochets de remorquage en aluminium forgé rouge, d'ailes aux passages de roues évasés, d'une protection pour le soubassement, d'un spoiler arrière fixe, de prises d'air plus grandes et de grilles en acier pour protéger les conduits des débris. Pour les plus nostalgiques, Porsche propose aussi une livrée "Rothmans", mais avec le lettrage "Roughroads" désormais, puisque la promotion du tabac est désormais interdite.

Vous n'en avez pas assez ? La liste des options et accessoires comprend aussi des porte-bagages, une rampe avec des feux à LED, des bidons d'essence et d'eau, des plaques en plastique pour faciliter le dégagement si la voiture est enlisée, une bêche pliante et une tente de toit pour deux personnes.

La garde au sol de la 911 Dakar est 50 mm plus élevée qu'une 911 classique Il est possible d'opter, en option, pour une tente de toit

La Porsche 911 Dakar possède une garde au sol supérieure de 50 mm par rapport à une 911 classique, avec 30 mm supplémentaires disponibles grâce à un système de levage spécialement développé pour la 911 Dakar, disponible jusqu'à 170 km/h. Les pneus de 19 pouces à l'avant et de 20 pouces à l'arrière, montés sur des jantes à cinq branches, sont également spécifiques à ce modèle.

Lamborghini Huracan Sterrato

La Lamborghini Huracan Sterrato, quant à elle, dispose d'une garde au sol supérieure de 44 mm par rapport à une Huracan Evo, tandis que les voies avant et arrière sont élargies de respectivement de 30 et 34 mm. La voiture est équipée de deux phares à LED supplémentaires sur le capot et d'une protection spéciale en aluminium à l'avant pour éviter d'endommager la carrosserie. On notera également la grande prise d'air du toit vers le capot arrière pour permettre au V10 de mieux respirer.

Comme la 911, l'Huracan est également équipée de pneus spécifiques : il s'agit de Bridgestone Dueler AT002 de 19 pouces à l'avant et à l'arrière. Même en cas de crevaison, ces pneus peuvent parcourir encore 80 km (et jusqu'à 80 km/h) avant qu'ils soient totalement à plat.

La Lamborghini Huracan Sterrato est plus haute de 40 mm par rapport à une Huracan Evo L'Huracan Sterrato bénéficie de nombreux éléments supplémentaires pour protéger sa carrosserie

Pour la rendre encore plus unique, vous pouvez vous tourner vers le département Ad Personam, en choisissant parmi les 350 couleurs et autres éléments de personnalisation disponibles.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Garde au sol Poids Porsche 911 Dakar 4,53 mètres 1,86 mètre 1,33 mètre 2,45 mètres +50 mm (+30 réglable) 1 605 kg Lamborghini Huracan Sterrato 4,52 mètres 1,95 mètre 1,24 mètre 2,62 mètres +44 mm 1 470 kg

À l'intérieur

À l'intérieur, il y a aussi quelques changements, même si, globalement, ils sont beaucoup moins marqués qu'à l'extérieur.

La Porsche 911 Dakar renonce aux deux sièges arrière pour gagner du poids (1 605 kg au total) à la place desquels, en option, un arceau de sécurité peut être monté. Les sièges sont ceux de la GT3 avec une coque en carbone. Chaque centimètre carré est recouvert d'Alcantara, tandis que l'ergonomie est très proche d'une 911 classique.

L'intérieur de la Porsche 911 Dakar L'intérieur de la Lamborghini Huracan Sterrato

Il en va de même pour l'Huracan Sterrato, avec de l'Alcantara à profusion, même si l'esprit baroudeur est un peu plus souligné dans l'Italienne. Nous retrouvons plusieurs éléments spécifiques à propres à un usage tout-terrain, comme par exemple l'inclinomètre, une boussole, un indicateur de coordonnées GPS et un indicateur d'angle de braquage intégré.

Puissantes, mais moins rapides

Nos deux sportives surélevées sont dotées de la même mécanique que les versions "classiques", même s'il y eu quelques petits ajustements techniques.

La Porsche 911 Dakar est animée par le flat-six 3,0 litres de 480 ch et 570 Nm de la GTS, associé à la boîte automatique PDK à huit rapports et à des roues arrière directrices. L'essieu arrière provient de la GT3, tout comme les supports moteur à rigidité variable. La transmission est évidemment intégrale, et grâce aux différents modes de conduite (il y en a deux nouveaux : Rallye et Off-road), il y a une distribution variable du couple à l'arrière en fonction des situations de conduite.

La Porsche 911 Dakar dispose d'un flat-six 3,0 litres de 480 ch La Lamborghini Huracan Sterrato embarque un V10 5,2 litres atmosphérique de 610 ch

Les performances de la 911 Dakar sont celles d'une véritable voiture de sport, même si la vitesse de pointe a été réduite à 240 km/h, tandis que le 0 à 100 km/h réclame 3,4 secondes. La Lamborghini Huracan peut aller un peu plus vite, même si la vitesse maximale reste limitée à 260 km/h.

L'Huracan conserve son fabuleux V10 5,2 litres atmosphérique développant 610 ch et 565 Nm de couple, associé à une transmission intégrale, avec un différentiel arrière mécanique, et une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports.

Modèle Moteur Puissance Couple Transmission Porsche 911 Dakar Flat-six 3,0 litres 480 ch 570 Nm Intégrale Lamborghini Huracan Sterrato V10 5,2 litres 610 ch 565 Nm Intégrale

Pour quelques chanceux

La Porsche 911 Dakar et la Lamborghini Huracan Sterrato n'ont certainement pas pour objectif d'être des voitures "grand public" comme peuvent l'être les modèles dont ils prennent pour base. Et ce n'est pas seulement à cause du prix, puisque la Porsche 911 Dakar sera limitée à seulement 2 500 exemplaires, tandis que la dernière Lamborghini non électrifiée de l'histoire sera produite à 1 499 unités.

En ce qui concerne les prix, la 911 Dakar est proposée à partir de 226 689 euros en France, tandis que pour la Sterrato, il faudra débourser au minimum 262 000 euros.