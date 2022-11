La Porsche 911 est une voiture aux multiples facettes. En plus d'être une sportive affirmée, elle peut être aussi un redoutable tout-terrain. La Porsche 911 Safari en est un bon exemple, et la nouvelle 911 Dakar aussi. Le constructeur affirme même qu'elle peut être aussi à l'aise en tout-terrain qu'un SUV comme le Porsche Cayenne.

Les modèles qui nous intéressent aujourd'hui ne sont pas de vraies 911 Safari, mais des modèles revus et corrigés par Kalmar Automotive. L'entreprise a développé plusieurs modèles pour l'aventure et ils viennent tout juste de terminer un voyage de près de 11 000 kilomètres à travers le continent sud-américain.

Le voyage a duré 39 jours et a débuté à Lima, au Pérou, et s'est terminé à Ushuaia, en Argentine, la pointe sud du continent. Tout au long du voyage, les voitures et leurs équipages, rejoints par deux Cayenne par la suite, ont été à la rencontre de certaines des merveilles naturelles les plus incroyables, tout en se confrontant aux environnements les plus difficiles d'Amérique du Sud.

Le voyage les a menés au Machu Picchu, au lac Titicaca, dans le désert d'Atacama et sur les salines d'Uyuni, les plus grandes du monde. Ils ont également emprunté une partie de l'autoroute panaméricaine lors de leur voyage vers le sud. Le voyage faisait partie du rallye Trans-Andes de Kalmar Beyond Adventure. Il s'agit d'une entreprise liée à Kalmar Automotive qui a permis notamment de préparer ces 911 tout- terrain. À la base, il s'agissait de "simples" 911 type 964 et 993.

Kalmar Automotive propose plusieurs modèles de Porsche sur mesure, mais leur spécialité ce sont les modifications concernant les Cayenne. Mais ces 911 n'ont rien à envier à certains SUV hauts sur pattes. Kalmar a développé deux modèles : les RS et RS-R.

La RS-R est équipée d'un flat-six 3,9 litres, refroidi par air, développant 345 chevaux. Elle est également disponible avec un plus gros bloc de 4,1 litres de cylindrée qui développe plus de 400 chevaux et 400 Nm de couple.