L'année prochaine, Porsche présentera le quatrième modèle de la saga Héritage pour la 911, une saga initiée par la 991 Speedster Heritage Edition, la 992 Targa 4S Heritage Edition, la 992 Sport Classic et très bientôt la 992 Safari. Un cinquième modèle devrait arriver en 2024 avec la 992 ST, un modèle qui pourrait se baser sur la 992 GT3 RS, mais sans aileron et avec moins d'appendices aérodynamiques.

En attendant la 992 Safari, que nous avons déjà aperçue à de nombreuses reprises, une équipe d'ingénieur vient tout simplement de faire grimper deux 992 à plus de 6 000 mètres d'altitude en Amérique du Sud, dans l'une des zones les plus hostiles, puisqu'il s'agit du volcan Ojos del Salado, au Chili, le plus haut volcan du monde.

L'équipage était dirigé par le pilote français, Romain Dumas, qui a dû faire face à des situations parfois compliquées, avec des températures qui dépassaient allègrement les -30°C.

Pour permettre à ces deux 911 de grimper tout en haut du volcan, il a fallu apporter quelques modifications techniques. Ainsi, la garde au sol a été accrue de 35 cm, les essieux ont été modifiés, les angles d'attaque et de sortie améliorés, tandis que des pneus spécifiques au tout-terrain ont été ajoutés.

Un arceau de sécurité, des sièges en fibre de carbone et des harnais de sécurité ont été ajoutés à l'intérieur. Les ingénieurs ont également ajouté ce que Porsche appelle le "Porsche Warp-Connecter". Conçu à l'origine pour une utilisation sur piste, ce système crée une liaison mécanique entre les quatre roues et crée une charge de puissance constante sur chacune des roues.

Même si ces deux 911 ont été fortement modifiées pour le tout-terrain, elles ont conservé quelques composants d'usine, notamment son groupe motopropulseur. Sous le capot, nous retrouvons le flat-six 3,0 litres bi-turbo de 450 ch de la 911 Carrera 4S. L'ensemble est jumelé à une boîte de vitesses manuelle à sept rapports.