Il fut un temps, entre 1973 et 1973 pour être précis, où la 911 Carrera T était la moins chère des 911. Ce temps est désormais révolu, notamment depuis la 991 Carrera T qui est venue s'intercaler entre la Carrera de base et la Carrera S. Une hiérarchie immuable qu'est venue briser la Carrera T, et les équipes marketing de la firme de Stuttgart nous refont le coup avec la 992.

La recette est simple comme bonjour : dépouiller une Carrera S de quelques équipements, y mettre le moteur d'une Carrera "normale", intégrer une boîte manuelle de série et continuer de proposer quasiment le même catalogue d'option qu'une 911 Carrera classique. Le tout quasiment pour le même prix qu'une Carrera S.

Moins par moins donne plus ?

La 911 Carrera T se distingue par l'absence de banquette arrière. La voiture est aussi équipée, de série, du pack Sport Chrono qui intègre la suspension sport PASM avec une hauteur de caisse rabaissée de 10 mm par rapport aux 911 qui n'en sont pas équipées. En outre, l'isolation acoustique a été délibérément réduite pour permettre aux occupants de profiter des vocalises du flat-six.

La Carrera T pèse 35 kg de moins qu'une Carrera, pour un total de 1 470 kg. Le flat-six 3,0 litres bi-turbo développe 385 ch et 450 Nm. Il est associé à une boîte manuelle à sept rapports, même si la PDK reste disponible en option gratuite au catalogue. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 4,5 secondes et la vitesse de pointe à 291 km/h. Le Torque Vectoring est de série, tandis que les roues arrière directrices restent en option.

La 911 Carrera T se distingue également par ses détails esthétiques. Plusieurs inserts gris foncé sont disséminés sur la carrosserie, les coques de rétroviseurs sont noires et les sorties d'échappement sont de la même couleur. Les jantes grises sont reprises de la Carrera S, la Carrera T est chaussée en 20 pouces à l'avant (245/35) et 21 pouces à l'arrière (305/30).

Dans l'habitacle, nous trouvons des sièges Sport Plus et des moulures noires brillantes de série, avec des équipements qui peuvent être ajoutés à partir de la liste d'options. Contrairement à la 991 Carrera T, la 992 est d'emblée livrée avec le système d'info-divertissement. Sur la 991, celui-ci pouvait être remplacé par un vide-poche, car, techniquement, l'ensemble était moins sophistiqué par rapport à la grande dalle tactile que nous retrouvons désormais sur chaque 911.

Pas vraiment une bonne affaire

La voiture est d'ores et déjà disponible à la commande en France. Les premières livraisons débuteront en février 2023. Les prix débutent à partir de 126 330 euros, hors option et hors malus. C'est environ 11 000 euros de plus qu'une Carrera "normale", et seulement environ 3 500 euros de moins qu'une Carrera S qui bénéficie d'un flat-six doté de 65 ch supplémentaires.

Un positionnement tarifaire qui devrait plutôt encourager les clients à se tourner vers une Carrera S, d'autant plus qu'une Carrera T n'a rien d'une version exclusive, spéciale ou limitée. En revanche, son succès commercial, qui devrait être assez limité, pourrait en faire une version assez prisée d'ici quelques décennies.