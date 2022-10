La Porsche 911 refait parler d'elle. Après la présentation de la nouvelle 992 Carrera T, la firme de Stuttgart présente une série spéciale n'intégrera pas le catalogue, puisque cette version unique sera réservée à une vente aux enchères.

La 911 en question, c'est une Carrera Panamericana, un modèle qui célèbre la première participation de la marque à la Carrera Panamericana en 1952. Cette version est basée sur la 911 Carrera S Cabriolet et fait écho à la 356 S Cabriolet d'il y a 70 ans. En 1952, la 356 S avait permis au Prince Paul Alfons von Metternich et au Baron Manuel Antônio de Teffé de remporter la victoire dans leur catégorie.

Pour concevoir cette réinterprétation de la 356 S, les personnes en charge du projet ont dû visionner d'anciennes séquences de la course, tandis qu'un certain Herbert Linge, le mécanicien de l'équipe de course de l'époque, a partagé ses souvenirs pour aider les équipes de Porsche à rendre la plus authentique possible cette série spéciale.

Commandée par Porsche Amérique latine et Porsche Mexique, la 911 Panamericana reçoit des jantes de la 911 Turbo de 20 pouces à l'avant et de 21 pouces à l'arrière, de la couleur de la carrosserie, avec des cache-moyeux gris. La voiture reçoit une teinte bleue Gentiane métallisée avec un toit en tissu en gris Graffiti.

Les portes portent le numéro "11" pour faire écho au numéro de la voiture qui a couru il y a 70 ans. À l'arrière, les ailettes du compartiment moteur sont blanches. À l'intérieur, les sièges sont parés d'un cuir gris cendré avec des broderies "Carrera Panamericana" sur les appuis-tête, sous un logo représentant un casque de course d'époque.

Porsche a l'intention de vendre ce modèle aux enchères en 2023 et de réserver une partie des bénéficies de la vente à une association. Cette version fait suite à une autre voiture qui a été commandée en 2021 par Porsche Amérique latine et Porsche Mexique. Il s'agissait d'une version Turbo S avec une livrée spéciale Gulf Oil en l'honneur du pilote de course mexicain Pedro Rodriguez.