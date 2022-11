Tous les moyens sont bons pour vivre pleinement sa passion. Qu'on soit accro aux sacs, chaussures, montres ou voitures, on aimerait que ces objets soient quotidiennement présents dans notre vie, même à la maison.

Pour ce passionné Porsche vivant dans un appartement, le summum consiste à installer une Porsche 919 Hybrid dans la terrasse de son balcon. Et devinez quoi ? Il l'a fait à l'aide d'une nacelle élévatrice qui a minutieusement transporté et installé l'hypercar allemande au huitième étage d'un immeuble situé à Hasselt, en Belgique.

L'homme à l'origine de cette idée un peu farfelue est Luc Vanderfeesten. C'est un passionné de Porsche et mordu de sport automobile. Il est d'ailleurs à la tête de deux centres Porsche, ceux d’Eindhoven et de Maastricht rapporte le site Gocar.

"D'autres hommes ont une collection de voitures au sous-sol, j'ai maintenant une voiture de course que je peux admirer depuis le salon", a déclaré Luc Vanderfeesten qui souhaite aussi installer un simulateur sur sa terrasse.

On vous rassure, il s'agit d'une maquette vide de la Porsche 919 Hybrid. Elle n'a donc pas de moteur et ne pèse que 200 kg, ce qui facilite grandement cette manœuvre. Quant à son exposition aux intempéries, l'homme de 55 ans a tout prévu. La voiture ne rouillera pas, elle est en fibre de carbone. De plus, il a expliqué avoir appliqué une couche spéciale en céramique afin d'augmenter sa résistance aux intempéries.

Pour la petite histoire, cet homme d'affaires s'est lancé dans la vie active en tant que militaire pour l'armée belge durant 25 ans. Il a occupé divers postes avant de prendre sa retraite en 2009. Amoureux de Porsche, il a dépensé toutes ses économies pour acheter cinq modèles de la marque dans le garage d'Eindhoven. Le responsable de la concession a alors compris qu'il avait affaire à un amoureux de la marque, et lui a alors proposé de devenir vendeur au sein de la concession. Quatre ans plus tard, Luc Vanderfeesten a repris la concession, où il vend également des Land Rover, Jaguar et Bentley.

Vous retrouverez la vidéo de l'installation de cette Porsche 919 Hybrid sur la terrasse en cliquant ici.