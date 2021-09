17 victoires, 20 pole positions, 3 championnats des constructeurs et 3 championnats des pilotes. C'est la carrière de la Porsche 919 Hybrid, la monoplace LMP-1 construite pour courir dans le WEC, le championnat mondial d'endurance qui comprend également les célèbres 24 heures du Mans.

Lors de la vente aux enchères de RM Sotheby's Miami qui se déroulera du 6 au 13 octobre, une 919 Hybrid sera mise en vente. Le seul problème est qu'elle n'est pas fonctionnelle.

Vous ne pourrez que l'admirer

Ce modèle est l'un des 13 "show cars" construits par Porsche en 2014. En d'autres termes, il s'agit d'un "modèle" à l'échelle 1:1 de la véritable Porsche de course qui a été utilisée pour participer à des événements promotionnels dans le monde entier. En outre, la 919 a été exposée dans un certain nombre de Centres d'expérience Porsche et au Musée Porsche de Stuttgart.

Cependant, même si elle n'a pas de moteur, la voiture est construite dans les moindres détails en utilisant les mêmes matériaux et les mêmes solutions que la 919 Hybrid. La carrosserie est en fibre de verre et repose sur un châssis en acier, tandis que les autocollants et les détails sont identiques à ceux des voitures de course pilotées par des pilotes tels que Nico Hulkenberg, Nick Tandy et Earl Bamber.

Elle coûte aussi cher qu'une Ferrari Roma

La Porsche originale était équipée d'un moteur hybride composé d'un moteur à essence placé à l'arrière et d'un moteur électrique placé sur l'essieu avant. Ce dernier est rechargé en récupérant l'énergie cinétique des gaz d'échappement et lors des freinages.

Le moteur thermique est un quatre cylindres en V à injection directe et est capable de développer plus de 500 ch, tandis que le moteur électrique peut transmettre 250 à 400 ch à l'avant créant un système de transmission intégrale.

Combien peut valoir une telle voiture ? Lors d'une vente aux enchères organisée par RM Sotheby's en avril 2021, une autre 919 Hybrid Show Car a été vendue pour 204 000 €. Il s'agit donc d'un "modèle" vraiment exclusif, encore plus que la Ferrari 250 Testarossa J à 93 000 €.