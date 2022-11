Ce n'est pas un hasard si Porsche a choisi de dévoiler la 911 Dakar au moment où Lamborghini dévoile sa Huracan Sterrato : les deux bolides, bien que très différents, ont beaucoup en commun, à commencer par le fait qu'elles sont les précurseurs d'une nouvelle catégorie, la voiture de sport tout-terrain, capable de réunir des désirs opposés.

Porsche, qui présente sa nouveauté au Los Angeles Motor Show (18-27 novembre), a également une sorte de précédent historique à saluer dans le nom même de sa nouvelle venue : la 911 Dakar rappelle en effet la 911 qui a remporté le célèbre rallye raid africain Paris-Dakar en 1984, la première 911 à traction intégrale de l'histoire.

L'histoire de la 911 Dakar : Porsche 911 Dakar : les précurseurs, de la 911 Monte-Carlo à la 959

Il n'y en aura pas pour tout le monde

La Porsche 911 Dakar n'est ni un nouveau modèle de série ni une pièce unique, mais quelque chose entre les deux, avec une série prévue de 2 500 unités dans le monde entier et des livraisons débutant au printemps 2023. Le prix annoncé est de 222 000 dollars, soit environ 230 000 euros (hors frais de livraison).

Toujours dans le domaine de l'exclusivité, Porsche a créé pour les acheteurs de la 911 Dakar un chronographe spécial, disponible dans les versions "911 Dakar" ou "911 Dakar Rallye Design Edition", avec un boîtier en carbure de titane résistant aux rayures.

En tenue tout-terrain

L'extérieur de la 911 Dakar présente de véritables éléments tout-terrain, tels que des crochets de remorquage en aluminium forgé rouge bien visibles, des ailes avec des passages de roues évasés, des renforts sous les portes et, surtout, une posture qui, en mode standard, est déjà 50 mm plus haute que celle d'une 911 Carrera normale et qui peut même s'élever davantage.

Elle dispose en outre d'inserts en acier, d'un aileron arrière fixe et d'un capot en composite de fibre de carbone (CFRP) repris de la 911 GT3, de pare-chocs avec de grandes prises d'air et de grilles en acier pour protéger les conduits des pierres et des débris.

Une galerie de toit pouvant contenir jusqu'à 48 kg peut être montée sur le toit et est équipée de phares alimentés par une prise de 12 volts. Si vous le souhaitez, il est même possible d'équiper la voiture d'une tente de toit portable. En revanche, les pneus Pirelli Scorpion All Terrain Plus 245/45 à l'avant sur des jantes de 19 pouces et 295/40 à l'arrière sur des jantes de 20 pouces sont de série et peuvent être remplacés par des pneus de route Pirelli PZero si nécessaire.

Le cœur de la GTS mais avec un châssis spécial

Techniquement, la 911 Dakar est basée sur la 911 GTS 4 : elle est proposée avec le même moteur boxer six cylindres biturbo de 3 litres, 480 ch et 570 Nm de couple, associé à la transmission intégrale avec PTM, et la boîte de vitesses PDK à huit rapports est ici de série. À cela s'ajoutent quelques éléments empruntés à la GT3, tels que l'essieu arrière directeur et les supports moteur à rigidité variable, ainsi qu'un contrôle dynamique du châssis (PDCC) spécialement réglé.

Ce dernier comprend deux programmes spéciaux, le mode Rallye et le mode Off-Road, ce dernier activant un mode qui relève la suspension de 30 mm supplémentaires ("High Level"). Il y a aussi le Launch Control avec calibrage "rallye", pour des démarrages rapides sur des surfaces irrégulières, qui tolère un patinage des roues jusqu'à 20 %. La 911 Dakar accélère de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. La vitesse maximale, en raison des pneus tout-terrain, est limitée à 240 km/h.

Deux sièges en moins

L'intérieur de la 911 Dakar est doté d'une sellerie Race-Tex et de sièges avant Full Bucket de série. Manquent les sièges arrière, éliminés pour gagner des kilos, ainsi que les vitres de série, remplacées par des vitres plus fines. Cela permet de compenser une partie de l'augmentation de la masse due aux vêtements et le poids final, 1 611 kg, n'est donc que de 7 kg supérieur à celui de la Carrera GTS PDK.

En option, Porsche propose également le pack Rallye Design, qui remplace la couleur standard Shade Grey par une peinture bicolore blanche et bleu gentiane métallisé, ainsi qu'une décoration latérale du numéro au choix, de "1" à "999".