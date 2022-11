Le 14 novembre 2022 restera dans l'histoire comme le jour où Lamborghini a partagé les images de sa dernière voiture de série exclusivement propulsée par un moteur à essence.

La Lamborghini Huracan Sterrato est présentée en avant-première avant son lancement public à l'Art Basel de Miami le 30 novembre 2022. Comme prévu, le modèle de série ne s'éloigne pas trop du concept dévoilé en juin 2019.

La supercar à moteur V10 atmosphérique conserve le revêtement de carrosserie en plastique sur les passages de roues avant et arrière, ainsi que les feux LED supplémentaires sur le pare-chocs avant. On remarque toutefois que le modèle de série a perdu la barre lumineuse qui était visible sur le toit du concept.

Lamborghini a ajouté une écope de toit, des rails de toit, ainsi qu'un diffuseur plus vertical pour améliorer l'angle de fuite. Bien sûr, la supercar a été surélevée pour bénéficier d'une garde au sol plus importante et pouvoir s'aventurer hors de l'asphalte. On se souvient que le concept était plus haut de 47 mm et ses voies avant et arrière étaient plus larges de 30 mm.

Le constructeur italien a également installé de nouvelles jantes noires enveloppées de pneus Bridgestone pour améliorer ses capacités tout-terrain. On remarque également la présence de jupes latérales imposantes.

A noter que cette peinture kaki est nouvelle dans la gamme Huracan. Dans cette configuration, elle a été combinée avec des accents de carrosserie rouges. Si le design de la Lamborghini Huracan Sterrato n'a plus aucun secret pour nous, nous devrons attendre la fin du mois pour connaître ses spécifications techniques.

Pour rappel, à partir de 2023, tous les produits Lamborghini seront électrifiés. La même année, Lamborghini donnera vie à la descendante de son Avantador motorisée par un V12 électrifié. Enfin, en 2028, le fabricant lancera son premier véhicule électrique. D'après les dernières informations, ce sera un véhicule 2+2 à deux portes légèrement surélevé.