Comme promis, en ce mercredi 30 novembre, Lamborghini révèle son Huracan Sterrato, la supercar surélevée et concurrente de la Porsche 911 Dakar.

Ce modèle a été présenté pour la première fois en 2019 sous forme de concept, avant d'être dévoilé il y a quelques jours dans sa version définitive. On ne connaissait pas encore toutes ses spécifications techniques, voilà que Lamborghini profite de l'évènement Art Basel à Miami pour toutes les révéler.

Cette Huracan Sterrato est la dernière Lamborghini à bénéficier d'une motorisation 100% thermique. En effet, toutes les prochaines nouveautés au taureau seront hybrides, à commencer par la remplaçante de la Lamborghini Aventador animée par un V12 électrifié. Tous les clients du monde n'auront pas la chance de s'offrir la dernière des dernières Lambo thermiques, cette version tout-terrain est strictement limitée à 1499 exemplaires.

La Lamborghini Huracan Sterrato est naturellement plus haute que l'Huracan Evo de 44 mm. Elle est également plus large de 30 mm à l'avant et de 34 mm à l'arrière. Les voies avant et arrière ont été élargies grâce à l'installation de passages de roue qui lui procurent un look digne d'un franchisseur. Comme nous l'avons souligné lors des précédents articles, cette Huracan reçoit aussi des feux LED supplémentaires sur le capot avant ainsi qu'une écope d'air sur le toit.

Dans l'habitacle, on retrouve une sellerie en Alcantara "Verde Sterrato" et de nouvelles interfaces spécialement développées pour une utilisation tout-terrain de la Lamborghini. Le mode Rallye fait son apparition, tout comme l'inclinomètre numérique avec indicateur de tangage, de roulis et d'angle de braquage, une boussole et un indicateur de coordonnées géographiques.

Les changements opérés ne sont pas qu'esthétiques. Lamborghini précise que la protection en aluminium visible à l'avant du véhicule permet de protéger le véhicule des rayures et des dommages potentiels, tout comme les voies d'air du capot qui permettent au moteur de respirer un peu mieux.

Sous le capot de cette Huracan Sterrato, on retrouve sans surprise le V10 de 5,2 litres développant la bagatelle de 610 ch et 560 Nm de couple. Ce moteur atmosphérique est relié à une boîte automatique à double embrayage à sept rapports ainsi qu'à une transmission intégrale avec différentiel arrière à glissement limité.

En revanche, la vitesse maximale de ce modèle a volontairement été limitée. En effet, alors que l'Huracan Evo peut filer à 325 km/h, la Sterrato ne peut atteindre qu'une vitesse maximale de 260 km/h. La raison ? Les pneus larges sont davantage adaptés à une utilisation hors asphalte. Ce sont des pneus Bridgestone Dueler AT002 de 235/40 19" à l'avant et de 285/40 19" à l'arrière.

Rassurez-vous, si la vitesse maximale est en retrait, les performances de la supercar sont tout à fait honorables. L'accélération de 0 à 100 km/h ne réclame que 3,4 secondes. Pour ralentir, elle peut compter sur ses disques en carbone céramique de 380 mm à l'avant et de 356 mm à l'arrière.

La production de la Lamborghini Huracan Sterrato débutera en février 2023.