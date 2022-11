Toutes les bonnes choses ont une fin, et après presque 12 ans, l'Aventador a officiellement pris sa retraite. Nous pouvons nous consoler en sachant que le prochain vaisseau amiral de Lamborghini aura toujours une douzaine de cylindres, comme l'indique le logo V12 rouge au centre du tachymètre de ce prototype.

Nos espions ont approché de près le nouveau haut de gamme de Sant'Agata Bolognese et ont pu jeter un coup d'œil dans l'habitacle de la supercar pour la première fois.

Et nous voilà rassurés de voir que la zone rouge commence à 8 500 tr/min à une époque où presque tous les constructeurs automobiles se concentrent principalement sur des moteurs à essence turbocompressés de taille réduite. Ce véhicule d'essai a parcouru 6 683 kilomètres et semble avoir un problème avec l'aileron arrière actif à en juger par le message d'avertissement à gauche de l'instrumentation numérique.

Lamborghini Aventador remplaçante photos de l'intérieur

24 Photos

Les plus observateurs remarqueront le mot "città", ce qui signifie que le prototype était en mode de conduite "ville". Le moteur à aspiration naturelle était toujours en marche, compte tenu du fait que le tachymètre affichait 1 000 tr/min et que nous pouvons également voir "hybride" comme type de propulsion sélectionné. À droite de l'écran du conducteur, il y a une icône verte avec une silhouette de supercar et un logo EV, indiquant que la remplaçante de l'Aventador aura un mode tout électrique.

Quant à la console centrale, elle semble accueillir deux écrans distincts, celui du bas étant visiblement plus petit et flanqué de quelques boutons de raccourci probablement de type tactile. Si nous devions spéculer, le plus petit écran est destiné aux réglages de la climatisation. Heureusement, l'écran qui semble se trouver au sommet du tableau de bord n'appartient pas réellement à la voiture, car il provient d'un ordinateur portable utilisé par l'équipe d'ingénieurs pour mesurer divers paramètres.

Si l'on sort du véhicule, on constate que la face avant a un air très agressif, comme toutes les Lamborghini. Ces minuscules phares ont un design acéré et sont complétés par une barre de lumière séparée montée plus bas sur le pare-chocs. Mais le camouflage nous joue peut-être des tours car il pourrait s'agir d'un phare d'une seule pièce.

Le profil confirme que la forme très anguleuse est plus vivante que jamais, tandis que les prises d'air géantes refroidissent le V12 monté au centre. En parlant de ça, le compartiment moteur semble avoir un couvercle divisé. Le motif hexagonal familier est évident dans la forme des doubles embouts d'échappement massifs. Ceux-ci sont flanqués de feux arrière habilement dissimulés par des autocollants imitant le design des feux arrière de l'Aventador.

L'attente est presque terminée puisque Lamborghini a déjà annoncé qu'elle dévoilera la supercar fin mars 2023.