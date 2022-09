Un moteur Toyota dans une Lamborghini ? Cela se passe aux Etats-Unis, dans l'atelier du préparateur Street Aero. Le protagoniste est une Gallardo qui a été entièrement "dépouillée" et transformée en un monstre de 1100 chevaux.

La vidéo de la chaîne YouTube Supercar Suspects nous permet de découvrir tous les secrets de ce très étrange Frankenstein vu pour la première fois au salon SEMA 2021.

Une transplantation de moteur problématique

Dans la vidéo de 10 minutes, les concepteurs expliquent, détail par détail, l'incroyable Lamborghini en rappelant toutes les nombreuses étapes qui ont été nécessaires pour le soi-disant "échange de moteur".

En effet, l'atelier a commencé avec l'idée de mettre de côté le V10 d'origine et d'installer un moteur 2JZ provenant des voitures Toyota les plus performantes des années 1990. Pour être clair, ce moteur six cylindres était utilisé sur la Supra et ses caractéristiques particulières le rendent extrêmement polyvalent et "évolutif".

Pour accueillir le nouveau moteur et installer les nombreuses modifications (dont un système d'échappement ad hoc et un immense turbo), les mécaniciens ont dû étirer le châssis de la Lamborghini et retirer entièrement le capot et les panneaux latéraux.

L'intérieur est complètement dépouillé, avec des plaques de métal et un arceau de sécurité qui font ressembler la voiture à une sorte de concept inachevé. L'aspect minimaliste général est toutefois intentionnel, car des efforts ont été faits pour minimiser le poids de la voiture.

Tout au long des deux années de travail, les problèmes n'ont pas manqué. En plus d'avoir dû reconstruire le moteur trois fois, les concepteurs ont admis avoir dépensé huit fois le budget initial.

En fin de compte, cependant, il semble que tous les sacrifices aient payé. Selon ses créateurs, cette Lamborghini bizarre au look Mad Max "se conduit comme un kart" et a enregistré 1100 ch lors du test sur banc. On a hâte de voir la Gallardo sur la piste ou sur la route pour découvrir son véritable potentiel.