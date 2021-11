La Lamborghini Gallardo n'est pas forcément ce que l'on pourrait appeler une voiture conventionnelle, notamment avec son V10 placé en position centrale arrière et à la sonorité particulièrement équivoque. Mais le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, et qui a été vu au SEMA Show, est peut-être encore plus extravagant.

Si le V10 de la Gallardo est sans doute l'un des moteurs les plus exaltants de la production automobile, les préparateurs de chez Street Aero ont préféré un autre moteur au V10 pour leur Gallardo, un moteur bien connu des amateurs de voitures sportives, puisqu'il s'agit du six cylindres 2JZ de chez Toyota. Mais il ne s'agit pas du 2JZ tel que vous le connaissez, puisque Street Aero a tout simplement décidé de lu greffer deux turbos afin de passer le cap symbolique de 1000 chevaux.

Les modifications ne s'arrêtent pas au moteur, puisqu'un système anti-lag a été ajouté, permettant ainsi de maintenir le turbo en rotation et de conserver une pression de suralimentation élevée. L'échappement a été modifié et réalisé en titane pour ses propriétés de dissipation de la chaleur.

L'arrière de cette Gallardo un peu spéciale intègre un nouveau kit aérodynamique avec un aileron surdimensionné, un diffuseur et des ailettes en forme de X qui accueilleront bientôt des LED inspirées de celles vues sur la Bugatti Bolide. La voiture est également dotée d'une partie avant en fibre de carbone, comprenant le capot, le bouclier et les prises d'air.

Et comme si cela ne suffisait pas, cette Lamborghini Gallardo a été équipée d'un système de suspension à poussoirs dédié, comme celui que l'on trouve sur certaines voitures de course. Street Aero n'a pas communiqué sur les performances de sa supercar "maison", mais avec tout cet attirail, elle devrait faire mieux que la Gallardo d'origine et ses 520 chevaux.