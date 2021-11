À l'occasion du fameux SEMA Show de Las Vegas, Eneos, la plus grande compagnie pétrolière du Japon, a dévoilé une BMW Série 3 E30 équipée d'un moteur emprunté à une certaine Honda S2000.

Lors de cet évènement porté sur la préparation automobile, l'entreprise a également dévoilé un pick-up basé sur le Honda Acty, avec un petit vélo capable de se loger dans la benne.

Une allemande avec un cœur de japonaise

La BMW 318i de 1985, qui a servi pour base, appartient au pilote de Formule Drift Faruk Kugay, qui a décidé de remplacer le groupe motopropulseur d'origine par le très célèbre F20C de 243 chevaux de la Honda S2000. L'objectif était de créer une voiture aux performances comparables à celles de la M3 E30, le tout pour un coût résolument moindre que l'achat pur et dur d'une M3 de cette génération.

Les modifications comprennent un nouveau système d'admission AEM, un échappement cat-back en acier inoxydable de la marque Borla, ainsi qu'un système électrique sur-mesure et un nouveau radiateur pour assurer le bon refroidissement du moteur. La puissance est transmise par la boîte manuelle à six rapports de la S2000, et un différentiel à glissement limité a également été installé à l'arrière.

La voiture a été équipée d'un kit carrosserie large Pandem V1.5 qui comprend un aileron arrière provenant de la M3 E30 Evo 2 et un toit en fibre de carbone. L'élargissement des voies a permis de monter des jantes Rotiform de 17 pouces, avec un carrossage négatif, comme vous pouvez le constater sur les photos, bien marqué. Les ingénieurs ont intégré des amortisseurs KW Variant 3, tandis que le système de freinage provient de la M3 E36. La carrosserie a également été renforcée par un arceau de sécurité.

Le pick-up façon Kei car

En plus de cette BMW un peu spéciale, Eneos a présenté un autre véhicule équipé d'un moteur Honda au SEMA Show. Il s'agit de l'Acty, un Kei car réservé au marché japonais appartenant à Neil Tjin, le fondateur de l'entreprise de préparation Tjin Edition. Le petit pick-up possède un look plus sportif grâce à des pare-chocs avant et des garde-boue profilés, tandis que deux spoilers ont été installés à l'arrière et à l'extrémité de la benne.

La voiture a été peinte avec une teinte exclusive "Green Seafoam" et elle est équipée de roues de 13 pouces à rayons jaunes, la même couleur que l'on retrouve dans l'habitacle sur les housses des sièges. La Honda Acty est accompagnée d'un vélo électrique Super73-ZX personnalisé, dont le cadre est de la même couleur que la voiture avec une selle et des jantes jaunes.