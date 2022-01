L'équipe de DRVN Concepts vient de créer la Lamborghini Gallardo la plus étrange du monde. Bienvenue à la Monterossa, une Lamborghini Gallardo à toit ouvert, un speedster, qui sacrifie les panneaux de carrosserie au nom de l'expérience. Cette supercar est produite en série limitée : si vous en voulez une, vous devez contacter DRVN Concepts dès aujourd'hui pour réserver l'un des 15 exemplaires prévus.

Quand il s'agit de supercars, il est difficile de reprocher à Lamborghini d'être ennuyeux. En effet, Lamborghini a construit sa marque en réalisant des machines de rêve qui attirent l'attention de ceux qui aiment l'attention et qui pensent que les Ferrari sont ennuyeuses. Sauf que le monde s'est habitué au design extérieur expressif des supercars de Sant'Agata Bolognese et le look anguleux de Lamborghini est devenu plus commun. Et dans le monde actuel des influenceurs Instagram qui possèdent des tigres et conduisent des SUV incrustés d'or, il en faut beaucoup pour se démarquer.

Les équipes de DRVN l'ont compris. D'où l'idée, pour être sûr de se démarquer des autres supercars et Lamborghini, de prendre votre Lamborghini Gallardo et de la transformer en une supercar qui va donner des torticolis à ceux qui la croisent, dont vous rêviez lorsque vous regardiez des posters de Countach.

Selon DRVN Concepts, "l'inspiration de la Monterossa réside dans le design des motos. Notre fondateur, Nick Renner, rêvait d'une supercar qui incarnerait la beauté mécanique et l'expérience viscérale d'une superbike avec l'émotion brute et l'allure d'une exotique. Cette combinaison crée un contraste saisissant entre le revêtement lisse et sexy à l'avant du véhicule et le V10 vicieux, la suspension, l'échappement et les composants à l'arrière".

Grâce à cet allègement, le rapport poids/puissance de la Monterossa Speedster est de 4,6 livres par cheval-vapeur, soit 2 kg/ch. Cela conduit à une expérience de conduite qui est sûr d'être engageante et sans doute même quelque peu terrifiante. N'oubliez pas d'apporter un casque, car il n'y a pas de pare-brise pour protéger votre visage des débris de la route.