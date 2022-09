Lamborghini annonce l’arrêt de la production de l’Aventador dans sa version V12 atmosphérique. La dernière est sortie de l’usine de Sant’Agata Bolognese, il s'agit d’une Aventador LP 780-4 Ultimae Roadster dans une couleur spéciale, le bleu clair Ad Personam. Cette dernière Ultimae va rejoindre son heureux propriétaire en Suisse.

Pour rappel, Lamborghini avait été obligé de relancer la production de l'Ultimae après qu'un bateau, le Felicity Ace, transportant 15 exemplaires de la supercar avait fait naufrage début 2022.

La fin d’une ère

C’est lors du salon automobile de Genève de 2011 que la première Aventador fut présentée au grand public sous le nom d'Aventador LP 700-4, 700 pour le nombre de chevaux et 4 pour le nombre de roues motrices. Une chose est sûre, il y a eu un avant et un après Aventador chez Lamborghini. Elle a été la première voiture de la marque italienne à recevoir un tout nouveau V12, entièrement développé par Lamborghini donnant des performances inouïes.

Le design quant à lui est iconique, elle a su inscrire Lamborghini dans le futur tout en gardant les lignes qui avaient fait le succès de ses devancières. Stephan Winkelmann, directeur général de Lamborghini a déclaré lors du lancement du modèle : "L'Aventador est un saut de deux générations en matière de conception et de technologie, avec un ensemble exceptionnel de technologies et de performances uniques et innovantes qui sont tout simplement écrasantes".

Un véritable succès pour Lamborghini

Au total, la Lamborghini Aventador fut déclinée en huit modèles distincts et sera un véritable succès commercial. Dans toute la carrière de l’Aventador, 11 465 voitures seront livrées. Plusieurs données tout à fait intéressantes et qui montrent encore une fois le succès de ce modèle. Lamborghini a vendu plus d’Aventador que tous ses modèles V12 précédents réunis. Dans sa cinquième année de production, l'Aventador s’est écoulée à 5000 exemplaires, soit autant que de Murcielago tout au long de sa carrière.

Lamborghini arrête donc la production de l’Aventador à moteur V12 atmosphérique mais prépare déjà la suite avec une Aventador hybride prévue en 2023.

Affaire à suivre...