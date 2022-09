Il y a quelque temps déjà, Lamborghini nous présentait sa dernière création et la Lamborghini Aventador la plus aboutie jamais crée. Un modèle portant le nom d'Aventador Ultimae, comprenez "Aventador Ultime". Difficile de faire plus explicite.

Les espions de Motor1.com ont pris quelques clichés de ce qui devrait être la nouvelle Aventador. Cependant, ne vous fiez pas trop aux photos car nous pouvons remarquer de faux feux à l'arrière. Elle semble néanmoins garder des lignes proches de celles de la précédente génération, qui ont fait le succès de l’Aventador.

14 Photos

Nous pouvons distinguer ce qui pourrait être les nouveaux feux arrière de la nouvelle Aventador ressemblant à ceux de la Centenario. De profil, pas de grand changement, le nez de la voiture semble être raccourci et la face avant plus proche du sol.

Les prises d’air sur les côtés sont plus fines que sur l'Aventador actuelle. Les plus grandes différences se trouvent à l’arrière de la voiture avec ce pot d'échappement à quadruple sortie placé juste en dessous de l'aileron arrière. Tout le capot moteur ainsi que le diffuseur ont également été redessinés.

Au vu de ces images nous assisteront donc à une mini révolution chez Lamborghini. Si la petite sœur Huracan passera bientôt d’un V10 à un V8 bi-turbo, certains disent que l’Aventador pourrait garder son V12 à condition de recevoir un système d’hybridation. Une tendance qui devrait se généraliser pour tous les modèles de la marque afin de pouvoir respecter la nouvelle réglementation européenne sur les émissions.

Cette nouvelle génération d'Aventador est attendue pour la fin de l'année 2023. Lamborghini lancera son tout premier modèle 100 % électrique entre 2025 et 2030.