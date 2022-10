On ne vous apprend rien, Lamborghini est un fabricant de sportives, du désormais très célèbre Urus à la défunte Aventador qui sera prochainement remplacée par une nouvelle génération. Ce que vous savez moins, c'est que Lamborghini a des activités annexes dont la production de miel que vous ne retrouverez hélas dans aucun commerce.

En effet, dans un communiqué de presse, le constructeur italien a expliqué avoir installé un rucher de 600 000 abeilles en 2016. Ainsi, chaque année, les abeilles du constructeur de Sant'Agata Bolognese fabriquent environ 430 kg de miel. Le produit est exclusivement offert aux employés de l'entreprise pour Noël.

Comme le précisent nos collègues américains, Lamborghini n'est pas le seul fabricant à produire du miel. Porsche a un rucher encore plus grand. Il contient environ 3 millions d'abeilles et produit plus de 1000 kg de miel (le Turbienchen) chaque année. C'est bien plus que lors de son installation, sa production annuelle n'était que de 400 kg.

Bentley produit aussi du miel au Royaume-Uni, tout comme Rolls-Royce qui possède un rucher avec six colonies (Dawn, Phantom, Ghost, Wraith, Cullinan et Spirit of Ecstasy) d'environ 250 000 abeilles anglaises. L'an dernier, Rolls-Royce a même demandé à ses employés de se porter volontaire comme apiculteur au siège situé à Goodwood. La marque de luxe décrit son produit comme étant la "Rolls-Royce du miel". Il est récolté avant d'être servi à des invités ou vendu à des clients.

"Nos bâtiments durables, nos bassins thermiques, nos systèmes de gestion des eaux pluviales et notre refuge pour oiseaux sauvages ont déjà fait de la maison Rolls-Royce de Goodwood l'une des usines de fabrication les plus respectueuses de l'environnement du Royaume-Uni. Grâce à ce projet, qui exploite la biodiversité de notre site, y compris notre immense toit vivant, nous apportons une contribution importante à la conservation de la population vitale d'abeilles de la Grande-Bretagne.", a déclaré Richard Carter, directeur des communications mondiales chez Rolls-Royce Motor Cars.