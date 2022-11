Ferrari revient aux courses d'endurance l'année prochaine avec la 499P. L'Hypercar du Mans a été dévoilée il y a quelques jours, présentant au monde entier cette élégante voiture de course. Elle ne fera pas ses débuts officiels en course avant l'année prochaine, mais la voiture a fait un tour de piste lors de son lancement, que vous pouvez voir ci-dessus.

La 499P a fait ses débuts lors du Ferrari Finali Mondiali de cette année au circuit d'Imola, un événement de fin d'année pour les amateurs de sport automobile et fans de Ferrari dans l'âme.

La voiture avance rapidement sur la piste, même si le conducteur ne la pousse pas à ses limites. La Ferrari est propulsée par un moteur à combustion situé au milieu de l'arrière et un moteur électrique monté à l'avant. Les règlements de course limitent la puissance du moteur à 680 chevaux, tandis que le moteur électrique produit 272 chevaux (200 kW). Toutefois, la puissance totale combinée est limitée à 680 chevaux.

Galerie: Ferrari 499P

8 Photos

Le moteur électrifié est relié à une transmission séquentielle à sept vitesses. Le moteur électrique est alimenté par une batterie de 900 volts, dérivée de la F1. Ferrari la recharge pendant la décélération et le freinage. La vidéo ci-dessus capture non seulement la sortie de la 499P sur la piste, mais aussi la note d'échappement. Au cœur de la voiture on trouve un moteur V6 de 3,0 litres biturbo, et sa sonorité est puissante et prometteuse.

Une Ferrari 296 GT3 de course rejoint la 499P pour quelques tours sur la piste d'Imola. Les deux modèles sont liés par l'architecture à 129 degrés de leur moteur V6, mais ils ne sont pas identiques, selon Ferrari. Le constructeur a choisi le V6 parce qu'il est léger et compact.

La vidéo montre également la nouvelle livrée rouge de la voiture en mouvement. Ferrari a ajouté des accents jaunes pour rappeler la 312PB, voiture de course de 1972 et 1973. La Ferrari 499P fera ses débuts en course en mars prochain lors des 1000 miles de Sebring, la course inaugurale du Championnat du monde d'endurance de la FIA (WEC). Lorsque Ferrari entrera en piste, les deux voitures qu'elle pilotera porteront les numéros 50 et 51. Le constructeur automobile n'a pas encore annoncé le nom des pilotes.

La voiture de course a déjà subi plus de 12 000 kilomètres d'essais. Nous nous attendons à ce que Ferrari accumule encore quelques kilomètres avant de faire ses débuts en course, car la société devrait terminer l'homologation avant la fin de l'année. Le mois de mars va arriver vite !