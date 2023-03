Lamborghini ne lance pas une supercar tous les jours, nous vivons donc une journée particulière. L'Aventador, au catalogue de la marque pendant une décennie, a désormais trouvé sa remplaçante. Jusque-là connue sous le nom de code LB744, la Lamborghini Revuelto est une biplace remplie de technologie.

Des spécifications déjà connues

Lamborghini avait déjà donné beaucoup d'informations sur le groupe motopropulseur, le châssis et l'habitacle de son hypercar. La voiture sera animée par un V12 6,5 L ainsi que trois moteurs électriques permettant d'atteindre 1 015 chevaux.

Galerie: Lamborghini Revuelto

39 Photos

Cette puissance arrive au roues grâce à une boîte à six rapports et double embrayage, et un mode 100% électrique est disponible pour cette hybride rechargeable. Son châssis monocoque est selon Lamborghini le premier à avoir une structure frontale entièrement en fibre de carbone. Et au total, 13 modes de conduite seront proposés.

Lamborghini promet le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes, et le 0 à 200 en moins de sept secondes. La vitesse de pointe est de 350 km/h. Mais si vous préférez la tranquillité, le mode électrique permet de couvrir une dizaine de kilomètres, à condition que la batterie soit pleine.

Penchons-nous maintenant sur ce qui devait encore être révélé : la carosserie.

Un design en Y et très aérodynamique

La Lamborghini Revuelto lance un nouveau design chez le constructeur italien. Les formes anguleuses sont certes familières, rappelant l'arrière de la Diablo et l'avant incliné de la Murcielago, tandis que de profil, l'héritage de l'Aventador est évident. Sur toute la voiture, vous retrouverez des formes en Y : les phares sont les plus parlants, mais on peut percevoir cette forme dans les prises d'air et a centre du tableau de bord.

Pourquoi tous ces Y ? Lamborghini fait un lien avec l'aéronautique et cette image prend tout son sens si vous faites la comparaison avec un F-35 Lightning II. En associant des lignes anguleuses et à des motifs hexagonaux à l'arrière, pour les sorties d'échappement, la Revuelto a des airs de chasseur furtif. Le thème de l'aviation ne doit rien au hasard : Lamborghini ne parle pas de conducteur mais de "pilote", le passager jouant le rôle de copilote. Mais la marque rend également hommage à son passé en reprenant les portes en élytre apparues sur la Countach, il y a près d'un demi-siècle.

Le design de la Revuelto n'est pas qu'un exercice de science-fiction. Les ailettes latérales placées derrière les roues avant ont vocation à diriger l'écoulement de l'air le long de la porte. Le toit canalise quant à lui ce flux vers l'arrière grâce à son renfoncement, tandis que le splitter avant l'éloigne des roues avant. À l'arrière, le diffuseur le plus spectaculaire vu sur une Lambo créé de l'appui tout en contribuant au refroidissement du moteur. L'aileron arrière est mobile et s'ajuste selon la situation, ou peut être contrôlé manuellement entre trois niveaux d'appui aérodynamique.

Lamborghini estime que ces innovations permettent à la Revuelto d'être 61 % plus efficace que l'Aventador Ultimae, en générant 66% d'appui en plus à pleine charge. De quoi mettre les pneus Bridgestone Potenza Sport, de 265/35-20 à l'avant et 345/30-21 à l'arrière, à rude épreuve. En option, Lamborghini propose des roues et pneus plus larges (265/30-21 à l'avant et 355/25-22 à l'arrirèe).

Et si vous êtes du genre à avoir du mal à vous décider, mauvaise nouvelle : Lamborghini propose environ 400 coloris pour l'extérieur !

Design intérieur

Comme nous l'avons déjà mentionné, le design en Y se retrouve à l'intérieur mais ce sont surtout les trois écrans que l'on remarque. Aucun n'est très imposant : le conducteur a un écran de 12,3 pouces, avec un petit écran de 8,4 pouces vertical au centre. Le passager bénéficie d'un écran étroit de 9,1 pouces avec quelques informations sur le véhicule, confirmant la volonté de le transformer en copilote.

En laissant à la personne qui l'accompagne gérer la climatisation, la navigation ou encore la musique, celui qui est au volant peut se concentrer sur la conduite – pardon, le pilotage – d'autant plus qu'il doit choisir parmi 13 modes de conduite (sept modes principaux et leurs variantes).

Lamborghini se veut plus respectueux de l'environnement avec sa Revuelto. Le constructeur a mis en place de nouveaux processus de construction avec des matériaux plus efficaces. Les revêtements associent différents cuirs avec des microfibres fabriquées à partir de polyester recyclé.

Comme pour l'extérieur, la personnalisation atteint des sommets avec pas moins de 70 couleurs sont disponibles pour l'habitacle.

Le V12 est encore là

Un dernier mot sur le groupe motopropulseur de la Revuelto, qui reste exceptionnel. Un V12 Lamborghini de 6,5 L pourrait sembler familier mais il s'agit d'un tout nouveau moteur, plus léger mais aussi plus puisant que les précédents. Il développe 813 chevaux à 9 250 tr/min et 725 Nm, le tout sans avoir recours à des turbo.

Côté hybride, deux moteurs électriques alimentent l'essieu avant et un troisième moteur est monté avec la nouvelle boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports, ce qui est une première pour Lamborghini. Elle est installée derrière le moteur et non pas à l'avant, ce qui permet de loger la petite batterie de 3,8 kWh dans l'ancien tunnel de transmission.

Oui, c'est une très petite batterie, mais elle offre une dizaine kilomètre d'autonomie en électrique. Elle est également suffisamment réduite pour que le moteur puisse la recharger en environ six minutes. L'idée n'est évidemment pas de rouler à l'économie, mais plutôt de compléter les performances du moteur, avec en prime la possibilité de rouler sans émissions pour accéder à des zones où les moteurs thermiques sont interdits.

Avec sa transmission intégrale, la Revuelto offre 1 015 ch au sol, ou 180 ch en mode électrique qui ne fait tourner que les roues avant. Oui, le dernier fleuron de Lambo peut se muer en traction.