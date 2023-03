En 1963, Ferruccio Lamborghini fonde Automobili Lamborghini et construit une nouvelle usine à Sant'Agata Bolognese. La construction de l'usine progresse rapidement. En octobre, lorsque Lamborghini a révélé sa première voiture, le prototype 350 GTV, la structure principale de l'usine était déjà achevée.

Aujourd'hui, Automobili Lamborghini est une entreprise de renommée mondiale qui emploie plus de 2 000 personnes et produit plus de 9 000 voitures par an. Au cours des 60 dernières années, le siège de Lamborghini a fait l'objet d'améliorations, d'extensions et de reconfigurations en fonction des besoins de la production, de l'environnement et de la technologie. Mais il n'a jamais quitté sa structure centrale d'origine.

La production est passée de 67 Lamborghini en 1965 à 425 en 1971, pour se stabiliser à environ 450 voitures par an. Pendant cette période, Lamborghini est resté très impliqué dans l'entreprise, supervisant des voitures telles que l'étonnante Miura, l'Espada GT à quatre places et le développement de la Countach originale . Dans les années 1980, la production atteint 470 voitures.

En 1974, Ferruccio Lamborghini a vendu la société, qui a ensuite connu une succession de propriétaires. Chrysler Corporation l'a rachetée en 1987 et a lancé la Diablo avant de la vendre à un consortium malaisien en 1994. En 1998, Volkswagen AG l'a rachetée, ce qui a entraîné une période de modernisation et de croissance. Cinq ans plus tard, l'entreprise a ouvert le Lamborghini Centro Stile, à l'occasion de son 40e anniversaire, et l'a utilisé pour présenter des voitures Lamborghini classiques. Lamborghini emploie alors 624 personnes et produit plus de 1 300 voitures par an.

En 2008, l'usine s'est à nouveau agrandie pour inclure un département de finition moderne et un centre logistique. Des installations supplémentaires ont suivi ces expansions pour développer en interne la nouvelle carrosserie en fibre de carbone de l'Aventador, en lançant le centre de production Lamborghini Carbon. En 2012, la production de Lamborghini a dépassé les 2 000 voitures par an et devrait quadrupler d'ici 2020.

Une grande partie de l'augmentation de la production est attribuée à la Lamborghini Urus. Lancé en 2018, il est rapidement devenu le modèle le plus populaire de l'entreprise. Pour accueillir le nouveau modèle, l'usine s'est à nouveau agrandie pour atteindre 160 000 mètres carrés soit plus de 13 fois la taille de l'usine d'origine en 1963.

Aujourd'hui, le siège social se trouve toujours dans la région de Sant'Agata Bolognese, et la façade originale de l'usine avec la fière enseigne Lamborghini est toujours la partie la plus visible de l'installation.