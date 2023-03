Il n'y a pas que des SUV dans l'avenir de Porsche. Outre les Macan et Cayenne électriques et le méga SUV K1, la société basée à Zuffenhausen va également "secouer" les 718 Boxster et Cayman.

C'est notamment le roadster allemand qui est la vedette d'une nouvelle série de photos d'espion le montrant en train de se recharger grâce à un superchargeur Tesla.

Basé sur le Macan

Le camouflage de la Porsche est toujours évident, à commencer par le pare-chocs arrière avec sa sortie d'échappement centrale qui est manifestement fausse pour confondre les observateurs.

Il y a aussi le port de charge qui, selon les photos précédentes, permet à la voiture de "faire le plein" d'énergie jusqu'à environ 180 kW. Toutefois, ce chiffre ne concerne que les prototypes actuels de Porsche. La version de série devrait atteindre 270 kW.

En effet, tout comme le Macan électrique, le Boxster sera également construit sur la plateforme EPP, l'architecture 800 volts permettant une recharge très rapide.

Le passage à l'électrique pourrait conduire à la création du premier Boxster à transmission intégrale, avec un double moteur électrique pour les versions les plus performantes. D'une manière générale, les performances de la nouvelle Porsche ne devraient plus faire regretter le modèle actuel, avec des puissances allant de 299 ch à 420 ch.

Le même choix d'architecture et de motorisation s'appliquera également au Cayman, qui n'a cependant pas encore été capturé par nos photographes. Il est possible que la marque veuille d'abord présenter le roadster (peut-être en avant-première d'ici fin 2023), puis passer au coupé. Les deux modèles devraient toutefois arriver chez les concessionnaires au plus tôt fin 2024 ou début 2025.