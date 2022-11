Porsche renouvelle une partie de sa gamme 718 en faisant écho au passé. Au sein du catalogue Boxster et Cayman, les versions Style Edition font leurs apparitions, des séries spéciales avec une dotation d'équipements de série plus complète et quelques nouveautés intéressantes.

Parmi les nouveautés intéressantes, il y a l'arrivée de la teinte "Ruby Star Neo", une interprétation moderne du "Ruby Star" de la légendaire 911 (964) Carrera RS.

Esprit vintage

Même si vous choisissez une autre couleur, les Porsche 718 Boxster ou Cayman se distinguent à travers plusieurs éléments. Par exemple, nous retrouvons, de série, des jantes de 20 pouces, des embouts d'échappement noirs brillants, tandis que le nom "Boxster" se retrouve désormais sérigraphié sur la capote en toile de la voiture.

En outre, les clients peuvent choisir de personnaliser leur Porsche avec des inserts noirs ou blancs, sans frais supplémentaires. Comme le montrent les photos, il est possible d'intégrer des bandes longitudinales qui traversent le capot et le toit, l'inscription "Porsche" sur les flancs ou encore des badges colorés au niveau de la poupe.

Enfin, à bord, les versions Style Edition disposent d'une sellerie en cuir noir avec surpiqûres contrastées, des seuils de porte éclairés et le logo Porsche en relief sur les appuis-tête des sièges.

Une seule version disponible

En termes d'équipements, les 718 Boxster et Cayman Style Edition reçoivent des optiques bi-xénon avec feux de jour à LED, des radars de stationnement avant et arrière avec caméra de recul, Apple CarPlay, un régulateur de vitesse, un volant et des sièges chauffants et une climatisation automatique bi-zone. Comme souvent chez Porsche, la liste des options est encore longue comme le bras si vous souhaitez agrémenter votre modèle.

En revanche, cette série spéciale n'est disponible que sur les versions "de base", c'est-à-dire les 718 Boxster et Cayman disposant du quatre cylindres 2,0 litres de 300 ch et 380 Nm de couple. Les clients auront le choix entre la boîte manuelle à six rapports ou bien la PDK à sept vitesses. Dans les deux cas, la vitesse de pointe est annoncée à 275 km/h.

Les Porsche 718 Boxster et Cayman Style Edition sont d'ores et déjà disponibles en France. Il faudra compter à partir de 68 596 euros pour le Cayman, et 70 635 euros pour le Boxster.