Pour poursuivre la célébration du 50e anniversaire de la RS 2.7, Porsche lance le pack 911 GT3 RS Tribute to Carrera RS. Ce pack exclusif au marché américain comprend des graphismes spéciaux sur le nouveau coupé taillé pour la piste, une housse de voiture, une montre spéciale et des NFT.

Cette option porte le prix du véhicule à 314 000 $, ce qui représente une hausse considérable par rapport au prix de base de 223 800 $ (234 977 € en France) de la nouvelle GT3 RS.

L'ensemble Tribute to Carrera RS commence par la nouvelle 911 GT3 RS avec l'ensemble Weissach, qui est habituellement une option de 33 520 $ (32 100 € sans arceau de sécurité en France). L'extérieur est exclusivement blanc avec des touches de "vert python" sur la partie inférieure de la carrosserie, les coques de rétroviseurs et le pare-chocs arrière. La même couleur recouvre les jantes en magnésium. Les embouts d'aile portent le logo RS et le drapeau américain.

Parmi les plus petits détails, on trouve les capuchons de tige de soupape de la marque RS en vert python. La base des clés est de la même couleur, et les cadres de plaque d'immatriculation sont personnalisés.

Le pack ajoute des surpiqûres vert python dans tout l'habitacle. Les plaques de seuil des portes portent le logo Tribute to Carrera RS, et le couvercle de la console porte le logo RS en relief.

Les acheteurs reçoivent également une version spéciale de la montre Chronographe Porsche Design 911 GT3 RS. Elle est dotée d'un anneau blanc à l'avant. Le rotor arrière est vert python et fait écho au design des roues en magnésium. Le bracelet présente des surpiqûres vertes.

Une housse de voiture personnalisée ressemble à la voiture en dessous, avec des bandes latérales vertes, des rétroviseurs et même des représentations des roues.

La collection de goodies comprend également deux modèles réduits au 1:43. L'un est une Carrera RS de 1973, et l'autre est la dernière GT3 RS.

Le pack Tribute to Carrera RS inscrit également les clients à un programme NFT. Ils reçoivent des badges numériques lorsqu'ils se rendent sur certains circuits de course et lors d'événements Porsche. De plus, selon M. Porsche, il y a des "graphiques physiques sur les véhicules" qui correspondent aux éléments numériques.

Lorsqu'on lui a demandé plus de détails à ce sujet, un porte-parole de Porsche a répondu à Motor1.com : "Comme pour le NFT, de plus amples informations seront partagées en temps voulu."

Pour rappel, la nouvelle GT3 RS embarque un flat-six de 4,0 litres à aspiration naturelle développe 525 chevaux (386 kilowatts) à 8500 tr/min et 465 Newton-mètres à 6300 tr/min. Elle a récemment bouclé le tour du circuit Nürburgring Nordschleife en 6:49.328.